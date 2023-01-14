Фридман о новом законе Канады, запрещающем нерезидентам покупать дома: «На Кузьменко и Зуба это точно повлияет. Мильштейн недоволен»

Теги Оттава Ванкувер НХЛ Эллиотт Фридман Политика Андрей Кузьменко Артем Зуб Дэн Мильштейн контент Хоккей

Эллиотт Фридман рассказал, как новый закон Канады может повлиять на клубы НХЛ.

«С наступлением 2023 года вступил в силу новый канадский закон, запрещающий нерезидентам покупать дома до 2025 года. Есть исключения, например, граждане Канады, проживающие в другом месте,  беженцы и рабочие с временными визами, если они платили налоги в Канаде три из последних четырех лет.

Я потратил некоторое время, пытаясь понять, как это повлияет на команды НХЛ. Многие игроки с контрактами новичка арендуют, поэтому для них это не имеет большого значения. Как и для тех, кто подписывает короткие контракты или был обменян ближе к концу срока долгосрочного соглашения.

Один агент, Дэн Мильштейн, особенно недоволен, потому что он представляет Артема Зуба из «Оттавы» (который только что продлил контракт) и Андрея Кузьменко из «Ванкувера» (имеет право подписать контракт). На них это точно повлияет.

Несколько генеральных менеджеров канадских команд сказали, что, хотя они не думают, что это окажет огромное влияние, они признают, что это будет занозой в заднице. При поиске свободных агентов это будет использоваться против канадских клубов – независимо от того, справедливо это или нет», – написал инсайдер Sportsnet.

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7 комментариев

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Федор Петров
Ответ Синяя Кровь
у них рабочая виза которая дает статус временого резидента. никак на них не повлияет. вот на детей дипутатов которые здесь тусуются на вечных студеньческих визах - да. но все равно найдут лазейку и будут покупать на папины левые компании.
А Фридман этот тупой не врубается, ну.
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Хесус НаваС
Ответ La Gushka
Тоже своеобразная борьба с легионерами. своих продвигать надо, а тут "доброжелатели" с чужими лезут
Только это не Нхловские правила, а канадские, лиге все равно на легов
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hhlg
Странно, многие в Северных Америках живут в арендной истории, для них это вообще не так принципиально ;)
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Фёдор Кузнецов
Думаю следующий сезон Кузьменко начнёт не в Ванкувере
+3
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+3
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гилберт
Ошибка резидентов.
+1
-1
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Синяя Кровь
у них рабочая виза которая дает статус временого резидента. никак на них не повлияет. вот на детей дипутатов которые здесь тусуются на вечных студеньческих визах - да. но все равно найдут лазейку и будут покупать на папины левые компании.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Gushka
Тоже своеобразная борьба с легионерами. своих продвигать надо, а тут "доброжелатели" с чужими лезут
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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