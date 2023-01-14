Фридман о новом законе Канады, запрещающем нерезидентам покупать дома: «На Кузьменко и Зуба это точно повлияет. Мильштейн недоволен»

Эллиотт Фридман рассказал, как новый закон Канады может повлиять на клубы .

«С наступлением 2023 года вступил в силу новый канадский закон, запрещающий нерезидентам покупать дома до 2025 года. Есть исключения, например, граждане Канады, проживающие в другом месте, беженцы и рабочие с временными визами, если они платили налоги в Канаде три из последних четырех лет.

Я потратил некоторое время, пытаясь понять, как это повлияет на команды НХЛ. Многие игроки с контрактами новичка арендуют, поэтому для них это не имеет большого значения. Как и для тех, кто подписывает короткие контракты или был обменян ближе к концу срока долгосрочного соглашения.

Один агент, , особенно недоволен, потому что он представляет из «Оттавы» (который только что продлил контракт) и из « » (имеет право подписать контракт). На них это точно повлияет.

Несколько генеральных менеджеров канадских команд сказали, что, хотя они не думают, что это окажет огромное влияние, они признают, что это будет занозой в заднице. При поиске свободных агентов это будет использоваться против канадских клубов – независимо от того, справедливо это или нет», – написал инсайдер Sportsnet.