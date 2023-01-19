КХЛ. «Трактор» примет «Барыс», СКА в гостях у «Северстали», «Локомотив» сыграет с «Торпедо»

Теги Локомотив Северсталь СКА Трактор Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Барыс Динамо Хоккей

«Трактор» примет «Барыс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

СКА сыграет в гостях с «Северсталью», «Локомотив» – с «Торпедо», московское «Динамо» встретится дома с «Автомобилистом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Барыс
Дата проведения
19 января, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – СКА
Дата проведения
19 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Локомотив
Дата проведения
19 января, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Автомобилист
Дата проведения
19 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария

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Сергей Дегтярев
За Трактор!!! Тока победа, тока 2 очка
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Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист.
Удачи, счастья и добра.
P.S. Да, рыбный день в четверг всегда и жарить камбалу пора ♥ :)!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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