КХЛ. «Трактор» примет «Барыс», СКА в гостях у «Северстали», «Локомотив» сыграет с «Торпедо»

« » примет « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет в гостях с «Северсталью», « » – с «Торпедо», московское « » встретится дома с «Автомобилистом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ