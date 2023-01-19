КХЛ. «Трактор» примет «Барыс», СКА в гостях у «Северстали», «Локомотив» сыграет с «Торпедо»
«Трактор» примет «Барыс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
СКА сыграет в гостях с «Северсталью», «Локомотив» – с «Торпедо», московское «Динамо» встретится дома с «Автомобилистом».
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 19 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 19 января, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 19 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи, счастья и добра.
P.S. Да, рыбный день в четверг всегда и жарить камбалу пора ♥ :)!!!