Толчинский о 4:3 с «Металлургом»: «Авангард» не опустил руки, вытянув матч на характере»

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Сергей Толчинский оценил победу «Авангарда» над «Металлургом» (4:3 ОТ).

«Вытянули этот матч на характере. Не сломались, хотя нелегко было нам играть, соперник очень серьезный, креативный, мастеровитый, поэтому мы много времени в своей зоне провели. Но все равно выстояли, нашли в себе силы отыграться, и даже после быстрого третьего пропущенного руки не опустили. Это нам помогло вытащить матч.

Да, после двух быстрых голов во втором периоде были как будто в состоянии нокдауна, такое бывает. После такого тяжело выйти и играть как ни в чем не бывало, это психологический момент. Но к концу второго периода собрались, провели две ударные смены, забили.

Моя ударная связка с Грицюком? Мы давно играем вместе, прошли трудный путь, когда у нас ничего в звене не получалось. Наверное, это нам и помогло, потому что мы много общались, анализировали игры, моменты. Сейчас у нас полное доверие, так же и с Бродхерстом, мы все вместе разговариваем, знаем, чего ждать друг от друга», – сказал нападающий «Авангарда».

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