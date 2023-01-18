«Спартак» уволил Маркова, отвечавшего за работу с защитниками. Его заменит Уланов

Теги Спартак Игорь Уланов Андрей Марков отставки КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Марков покидает тренерский штаб «Спартака».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, московский клуб уволил Маркова, отвечавшего за работу с защитниками.

В тренерском штабе красно-белых его должен заменить Игорь Уланов.

Вчера москвичи дома уступили «Автомобилисту» (4:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Спартак» пропустил 146 шайб в 53 матчах в этом сезоне. Команда, набрав 53 очка, занимает 7-е место в таблице Запада.

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5 комментариев

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rename
Шило на мыло, Уланов уже был в штабе, при Епанчинцеве точно, может и при Знарке, не помню, но воз и ныне там... Интересно есть специалист который таки научит Спартак играть в защите ?)))
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kutavlik
Нашли стрелочника....
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Алексей Комов
Как же стыдно за Спартак…Во что превратили его за годы правления этого…23 года дерьма…
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Алар
Нашли стрелочника... Надо менять менеджмент - сколько уже поменялось тренеров, а Спартак выше седьмого места никак!
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вован63
Ничего не поменяется 100%
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