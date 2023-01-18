«Спартак» уволил Маркова, отвечавшего за работу с защитниками. Его заменит Уланов
Андрей Марков покидает тренерский штаб «Спартака».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, московский клуб уволил Маркова, отвечавшего за работу с защитниками.
В тренерском штабе красно-белых его должен заменить Игорь Уланов.
Вчера москвичи дома уступили «Автомобилисту» (4:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Спартак» пропустил 146 шайб в 53 матчах в этом сезоне. Команда, набрав 53 очка, занимает 7-е место в таблице Запада.
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