Емелин о переходе в «Спартак»: «Я смогу добавить мышц обороне – всегда потолкаться, дать отпор»

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36-летний защитник расторг контракт с минским «Динамо» и сразу же перешел в московскую команду.

– Алексей, рады приветствовать вас в «Спартаке»! Какие у вас впечатления от города и новой команды? Еще в прошлом году Александр Хохлачев и Максим Чудинов брали с вами чемпионство в «Авангарде», а в тренерском штабе красно-белых – Андрей Марков, с которым вы долго играли вместе за океаном…

– «Спартак» – это команда с большим именем, поэтому приятно начать играть здесь. И Москва для меня совсем не новый город – ведь до этого сезона я четыре года был практически в Москве, с «Авангардом». Команда отлично меня встретила – в раздевалке хорошая атмосфера, все ребята на позитиве.

Думаю, что хорошо влился в коллектив – с некоторыми ребятами мы давно знакомы, поэтому никаких проблем не возникло. Действительно, мы всегда оставались на связи с Андреем Марковым – он интересовался, не хочу ли я присоединиться к «Спартаку». Когда я согласился, дальше уже пошла работа моего агента.

– Какие цели и задачи ставит перед вами тренерский штаб? Следили ли вы за «Спартаком» при Игоре Гришине – и согласитесь ли с мнением игроков о «самых необычных тренировках в карьере» здесь, под его руководством?

– Прежде всего, я смогу добавить мышц обороне команды – всегда потолкаться, всегда дать отпор. Словом, добавить в силовой борьбе. Также буду осуществлять связь между тренерским штабом и молодыми игроками, помогать и передавать опыт. Это будет лежать на моих плечах – постараюсь доводить до ребят всю информацию и исправлять какие-либо недочеты.

Соглашусь, тренировки Игоря Гришина довольно-таки необычные – много игровых упражнений. Нет простой беготни без головы, везде нужно думать – на тренировках отрабатываются все ситуации, которые предстоят нам в матчах.

Конечно, я в курсе атакующего и комбинационного стиля нынешнего «Спартака» – постараюсь соответствовать этой игре и помогать команде во всем! – сказал Емелин.