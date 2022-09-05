Марков отвечает за оборону и большинство в «Спартаке»: «Работы хватает. Еще вникаю в процесс управления командой»

Андрей Марков рассказал о работе в тренерском штабе «Спартака».
– Пока я все еще вникаю в процесс управления командой. Работы впереди много. В нашем штабе у каждого специалиста своя функция.
– Вы, как я понимаю, отвечаете за оборону?
– Вместе с Евгением Перовым. А также за работу команды в большинстве. Работы хватает.
– Сами вы в большинстве забивали много. Удается передать этот опыт нынешним игрокам?
– В «Спартаке» сейчас мастеровитые ребята собраны. У них и свои заготовки есть. Но мы стараемся общаться, что‑то я подсказываю.
– Вам уже удается смотреть на игру глазами не хоккеиста, а именно тренера?
– Тяжело сказать. Вообще я давно уже не выступаю, поэтому как игрок, наверное, не смотрю. Отошел от этого. Сейчас же столько продвинутых технологий.
– Вам нравится работа тренера? Все же она отнимает массу времени. Тяжелый ежедневный труд.
– Да, вот тут все совсем по‑другому. Когда ты хоккеист, пришел потренировался и пошел домой. А сейчас надо прийти заранее, подготовиться. Потом после тренировки остаться, видео посмотреть, что‑то обсудить.
– Голова кругом с непривычки не идет?
– Все нормально. Пока мне нравится. Посмотрим, что будет дальше, – сказал тренер московского клуба.