Марков отвечает за оборону и большинство в «Спартаке»: «Работы хватает. Еще вникаю в процесс управления командой»

рассказал о работе в тренерском штабе .

– Пока я все еще вникаю в процесс управления командой. Работы впереди много. В нашем штабе у каждого специалиста своя функция.

– Вы, как я понимаю, отвечаете за оборону?

– Вместе с Евгением Перовым. А также за работу команды в большинстве. Работы хватает.

– Сами вы в большинстве забивали много. Удается передать этот опыт нынешним игрокам?

– В «Спартаке» сейчас мастеровитые ребята собраны. У них и свои заготовки есть. Но мы стараемся общаться, что‑то я подсказываю.

– Вам уже удается смотреть на игру глазами не хоккеиста, а именно тренера?

– Тяжело сказать. Вообще я давно уже не выступаю, поэтому как игрок, наверное, не смотрю. Отошел от этого. Сейчас же столько продвинутых технологий.

– Вам нравится работа тренера? Все же она отнимает массу времени. Тяжелый ежедневный труд.

– Да, вот тут все совсем по‑другому. Когда ты хоккеист, пришел потренировался и пошел домой. А сейчас надо прийти заранее, подготовиться. Потом после тренировки остаться, видео посмотреть, что‑то обсудить.

– Голова кругом с непривычки не идет?

– Все нормально. Пока мне нравится. Посмотрим, что будет дальше, – сказал тренер московского клуба.