«Проворов разочарован в «Филадельфии», она – в нем. Все все понимают». Фридман о возможном обмене защитника

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Виннипег Эллиотт Фридман Иван Проворов Патрик Лайне Хоккей

Эллиотт Фридман высказался о ситуации с возможным обменом Ивана Проворова

Ранее сообщалось, что им интересуются другие клубы НХЛ и уже обращались к «Филадельфии» по поводу сделки. 

«Не думаю, что обмен не за горами, но есть движение вперед. Он разочарован в команде, она – в нем. Все все понимают.

Один из менеджеров сказал, что к лету «Филадельфия» в любом случае должна определиться с тем, продлевать ли с ним контракт. То есть, сейчас они просто опережают события и делают свою работу. 

Энтони Санфилиппо на днях рассказал, что «Виннипег» предлагал «Филадельфии» Патрика Лайне в обмен на Проворова – до того, как произошел обмен с «Коламбусом». Но «Флайерс» тогда отказались от сделки из-за своей веры в защитника», – написал Фридман. 

Контракт Проворова с кэпхитом 6,75 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Филаделфия- Проворову: у тебя мало времени, мы в тебе это ценим
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий