«Проворов разочарован в «Филадельфии», она – в нем. Все все понимают». Фридман о возможном обмене защитника

Эллиотт Фридман высказался о ситуации с возможным обменом .

Ранее сообщалось, что им интересуются другие клубы и уже обращались к «Филадельфии» по поводу сделки.

«Не думаю, что обмен не за горами, но есть движение вперед. Он разочарован в команде, она – в нем. Все все понимают.

Один из менеджеров сказал, что к лету « » в любом случае должна определиться с тем, продлевать ли с ним контракт. То есть, сейчас они просто опережают события и делают свою работу.

Энтони Санфилиппо на днях рассказал, что « » предлагал «Филадельфии» в обмен на Проворова – до того, как произошел обмен с «Коламбусом». Но «Флайерс» тогда отказались от сделки из-за своей веры в защитника», – написал Фридман.

Контракт Проворова с кэпхитом 6,75 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25.