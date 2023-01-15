«Проворов разочарован в «Филадельфии», она – в нем. Все все понимают». Фридман о возможном обмене защитника
Эллиотт Фридман высказался о ситуации с возможным обменом Ивана Проворова.
Ранее сообщалось, что им интересуются другие клубы НХЛ и уже обращались к «Филадельфии» по поводу сделки.
«Не думаю, что обмен не за горами, но есть движение вперед. Он разочарован в команде, она – в нем. Все все понимают.
Один из менеджеров сказал, что к лету «Филадельфия» в любом случае должна определиться с тем, продлевать ли с ним контракт. То есть, сейчас они просто опережают события и делают свою работу.
Энтони Санфилиппо на днях рассказал, что «Виннипег» предлагал «Филадельфии» Патрика Лайне в обмен на Проворова – до того, как произошел обмен с «Коламбусом». Но «Флайерс» тогда отказались от сделки из-за своей веры в защитника», – написал Фридман.
Контракт Проворова с кэпхитом 6,75 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25.
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