Никитин о 3:0 с «Куньлунем»: «Локомотив» выполнил установку и выиграл по делу»
Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:0).
«Разные периоды у нас получились, хотя счет в них одинаковый. Поиграли и в атаке, и в обороне. У нас было достаточно большинства и меньшинства. Ребята выиграли по делу. Выполнили установку, было желание.
Нам нужно добавить исполнения, работаем над этим. Готовимся к следующему матчу.
Каюмову и Березкину непросто было сегодня. Самое главное – они почувствовали игровой ритм. Команда парням помогла. В командном виде спорта очень важно, чтобы ребята помогали тем парням, которые на сегодняшний момент не совсем готовы. Надеемся, что в следующем матче они также выйдут на лед», – сказал Игорь Никитин.
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