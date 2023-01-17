Новиков о Гончаре: «Достойный представитель хоккейной школы. Заокеанские менеджеры ценят наших игроков – они ведут себя как свободные люди»

дал комментарий о том, что может войти в тренерский штаб « ».

«Не только мы уважаем заокеанских игроков и специалистов. Их болельщики и менеджеры также ценят наших хоккеистов, потому что они являются примеров в плане поведения. Они ведут себя как свободные люди. Это приветствуется.

Гончар – воспитанник челябинского хоккея. Это был техничный, мастеровитый и грамотный защитник, понимавший игру.

Это достойный представитель нашей хоккейной школы. У него очень хорошая биография, он много матчей сыграл в НХЛ. Настоящий пример достойного поведения наших ребят и уважения к ним, это все взаимно.

В «Ванкувере» есть наши ребята. Кузьменко – отличный хоккеист, да и Михеев – хороший, веселый парень. Он еще разыграется. Гончар со своим опытом поможет.

Правильно, что в понимают, что наши ребята играют важную роль не только на площадке, но и могут принести пользу в тренерской работе. Сергей Брылин работает в «Нью-Джерси».

Это говорит о том, что хоккейный бизнес требует квалификации для развития. Хорошие кадры всегда востребованы. Пожелаем Гончару удачи», – сказал заслуженный тренер России.