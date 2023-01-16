Председатель совета аксакалов Казани о турнире мусульманских стран: «Спорт объединяет разные национальности. Мы играем с православными»

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Председатель совета аксакалов Казани рассказал о важности турнира среди мусульманских стран.

На турнире выступают 12 мужских и пять женских команд из 13 стран. Организаторы уверены, что такой хоккейный форум станет традиционным.

«Спорт сближает, объединяет разные национальности. И мы играем с православными. Спорт – это объединение», – сказал Мансур Джалялетдинов.

В Казани пройдет турнир по хоккею среди исламских стран. Поучаствуют Бахрейн, ОАЭ, Марокко и Саудовская Аравия, будут и женские команды

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