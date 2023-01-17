Тренер «Айлендерс» о хите Овечкина против Пажо: «Мы определенно должны были играть в большинстве»

Теги судьи Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Лэйн Ламберт Жан-Габриель Пажо Хоккей

Лэйн Ламберт считает, что Александра Овечкина нужно было удалить за хит в игре с «Айлендерс».

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Айлендерс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Во втором периоде при счете 0:3 Овечкин применил силовой прием против форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо. Игрок команды с Лонг-Айленда на некоторое время покинул площадку. 

«Очень удивлен. Неправильная атака, толчок на борт, что бы это ни было. Он сделал несколько шагов.

Мы определенно должны были играть в большинстве», – сказал главный тренер «Айлендерс».

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6 комментариев

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rumkostya
Так там вроде судьи проверяли эпизод на видео-повторе и никакого нарушения не выявили. О каком толчке на борт идет речь, не совсем понятно.
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UrAn
Даже не знает до чего докопаться: "Не знаю точно правил, но что-то он наверняка нарушил! Нашему парню ведь было больно." Про подпрыгнул забыл ещё.
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Вадим Скорин
В дебютом матче в НХЛ Овечкин так припечатал Радослава Сухи ( в первой же своей смене) , что он потерялся в пространстве (как и Пажо между прочим), отлетело крепление защитного экрана. Сухи, оклемался, крепление восстановили, а Овечкин продолжает хитовать, 3408 хитов.
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e1ther - e1ther
А это черта такая да,у фанбазы и тренерского состава островитян,ныть?)
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krupin82
Надо быть готовым к силовому приёму,а не расслаблять булки,зная что тебе может прилететь от Ови!
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Виталий Попов
Нет.
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