Тренер «Айлендерс» о хите Овечкина против Пажо: «Мы определенно должны были играть в большинстве»

считает, что нужно было удалить за хит в игре с «Айлендерс».

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Айлендерс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате . Во втором периоде при счете 0:3 Овечкин применил силовой прием против форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо. Игрок команды с Лонг-Айленда на некоторое время покинул площадку.

«Очень удивлен. Неправильная атака, толчок на борт, что бы это ни было. Он сделал несколько шагов.

Мы определенно должны были играть в большинстве», – сказал главный тренер «Айлендерс».

Орлов о силовом приеме Овечкина против Пажо и камбэке «Вашингтона» с 0:3: «Этот момент перевернул игру. Он сыграл решающую роль»

Мощный камбэк «Вашингтона»: горели «Айлендерс» 0:3, но вытащили матч – победный гол в овертайме забил Орлов