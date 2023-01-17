Тренер «Айлендерс» о хите Овечкина против Пажо: «Мы определенно должны были играть в большинстве»
Лэйн Ламберт считает, что Александра Овечкина нужно было удалить за хит в игре с «Айлендерс».
Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Айлендерс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Во втором периоде при счете 0:3 Овечкин применил силовой прием против форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо. Игрок команды с Лонг-Айленда на некоторое время покинул площадку.
«Очень удивлен. Неправильная атака, толчок на борт, что бы это ни было. Он сделал несколько шагов.
Мы определенно должны были играть в большинстве», – сказал главный тренер «Айлендерс».
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