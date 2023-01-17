Орлов о силовом приеме Овечкина против Пажо и камбэке «Вашингтона» с 0:3: «Этот момент перевернул игру. Он сыграл решающую роль»

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Жан-Габриель Пажо Хоккей

Дмитрий Орлов назвал силовой прием Овечкина решающим моментом в камбэке «Вашингтона».

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Айлендерс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Во втором периоде при счете 0:3 Александр Овечкин применил силовой прием против форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо. Игрок команды с Лонг-Айленда на некоторое время покинул площадку. 

«Этот момент перевернул игру, это на 100% так. Мы стали чаще играть в тело, проводить больше времени в зоне атаки.

Безусловно, этот момент сыграл решающую роль. Нам нужно стараться играть так каждый раз», – сказал автор победной шайбы «Кэпс». 

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19 комментариев

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ДМ-1чемпион
Овечкин красава! Мощь. Хоккей мужская игра. Трус не играет в хоккей! Александр машина.
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GreatMcDavid97
Когда Орлов или сам овцов попадёт под такой прием, посмотрис, как все тут овцефилы запоют
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-3
-3
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GreatMcDavid97
Пересмотрите видео, если слепые. Овцова опять в прыжке проводит свои грязные хиты
0
-2
-2
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ni
Хоккей игра жесткая.
Хит по правилам, иначе бы Лига наказала, ей калеки не нужны.
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GreatMcDavid97
Ответ Вадим Скорин
Овечкин издевается над своими недоброжелателями. Только напишут в пустые, он два в одном матче, четыре подряд. Написали нет силовых, нате вам распишитесь, силовой Овечкина изменил ход матча. А да, там ещё был писк, что Овечкин больше не забьёт. Ну, ну, да забил он на такие высказывания давно. А нам забавно читать вас ребята, сегодня смотрел матч, читал коменты когда было 3 - 0 , смотрю, ничего не пишу и без меня хватает. " Вашингтон " победил 4-3, наши 2 очка, только хотел написать, мол класс. Но тут прочёл " Вашингтон" победил мол правильно, но Овечкину типа добра не желаю. Всё спокойной ночи, лёг спать с радостью в душе. Саня вперёд, " Вашингтону " побед.
Это на овечкиной все издеваются-)
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-2
-2
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amra73
Пажо попал под поезд))
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Da prozecutor
вроде подпрыгнул делц. Обе пятки в воздухе
0
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Кино Музыка
Форчек напрашивался, игра не шла, по-другому было не переломить.
+1
0
+1
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Vadim Mitin
Белаз наехал на Пежо
+3
0
+3
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HockeyMan
Ответ Костя Кот
Чисто было
Было чисто, но в кхл затопаете почему то дают
+1
0
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Палец Мето
Хит был чистый. Более того, Ови в следующем периоде после свистка, вроде, даже извинился или спросил "как дела")
+2
0
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corazón blanco
Чистый хит, не повезло конечно маленькому Пажо ощутить на себе всю мощь такой машины, как Ови.
+6
0
+6
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Светлов
Pa-ge- au досталось
0
0
0
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Михаил2011
Всё хвалят канадских игроков но русские не отстают
+1
0
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Latenight Radio
Этот момент перевернул Пажо.
+23
0
+23
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Вадим Скорин
Овечкин издевается над своими недоброжелателями. Только напишут в пустые, он два в одном матче, четыре подряд. Написали нет силовых, нате вам распишитесь, силовой Овечкина изменил ход матча. А да, там ещё был писк, что Овечкин больше не забьёт. Ну, ну, да забил он на такие высказывания давно. А нам забавно читать вас ребята, сегодня смотрел матч, читал коменты когда было 3 - 0 , смотрю, ничего не пишу и без меня хватает. " Вашингтон " победил 4-3, наши 2 очка, только хотел написать, мол класс. Но тут прочёл " Вашингтон" победил мол правильно, но Овечкину типа добра не желаю. Всё спокойной ночи, лёг спать с радостью в душе. Саня вперёд, " Вашингтону " побед.
+17
-1
+16
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Костя Кот
Ответ Руслан Х
В КХЛ бы 5 минут+матч-штраф дали.🤷🏻‍♂️
Чисто было
+2
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Антон Якимцев
О, у меня коньки, как у Ови)) Шнурки только чёрные.

А хит хороший.
+2
-1
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Руслан Х
В КХЛ бы 5 минут+матч-штраф дали.🤷🏻‍♂️
+2
-9
-7
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