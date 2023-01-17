Орлов о силовом приеме Овечкина против Пажо и камбэке «Вашингтона» с 0:3: «Этот момент перевернул игру. Он сыграл решающую роль»

назвал силовой прием Овечкина решающим моментом в камбэке « ».

Сегодня «Кэпиталс» обыграли « » (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

Во втором периоде при счете 0:3 применил силовой прием против форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо. Игрок команды с Лонг-Айленда на некоторое время покинул площадку.

«Этот момент перевернул игру, это на 100% так. Мы стали чаще играть в тело, проводить больше времени в зоне атаки.

Безусловно, этот момент сыграл решающую роль. Нам нужно стараться играть так каждый раз», – сказал автор победной шайбы «Кэпс».