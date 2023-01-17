Овечкин против «Айлендерс»: 20-я передача в сезоне, 2 броска, 5 хитов и «+1» за 21:25. У него 50 очков в 46 играх
Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Айлендерс».
Капитан «Вашингтона» помог своей команде начать камбэк в матче регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (4:3 ОТ).
На его счету стало 50 (30+20) очков в 46 играх сезона.
Сегодня Овечкин (21:25, 2:00 – в единственном большинстве «Кэпиталс», полезность «+1») нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов и допустил 1 потерю.
Хорошо хоть очухался к третьему периоду .
1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. Рей Уитни - 679
6. 🐑 - 650