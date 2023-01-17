Овечкин против «Айлендерс»: 20-я передача в сезоне, 2 броска, 5 хитов и «+1» за 21:25. У него 50 очков в 46 играх

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Айлендерс».

Капитан «Вашингтона» помог своей команде начать камбэк в матче регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (4:3 ОТ). 

На его счету стало 50 (30+20) очков в 46 играх сезона. 

Сегодня Овечкин (21:25, 2:00 – в единственном большинстве «Кэпиталс», полезность «+1») нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов и допустил 1 потерю. 

6 комментариев

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Кино Музыка
Слаженности практически не было, не до статистики. Хорошо хоть очко зацепил.
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curdboy
Я не понял, какого фига команда не играет на капитана? ) Что за камбэки? Только погоня за рекордом!)))
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-2
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Андрей Арсентьев
Ответ Suomi1981
Лучшие ассистенты среди LW: 1. Джонни Бьюсик - 813 2. Люк Робитайл - 726 3. Дэйв Андрейчук - 698 4. Брендан Шэнахэн - 698 5. Рей Уитни - 679 6. 🐑 - 650
Первое место здесь под большим вопросом, но на второе у Сани есть все шансы выйти до конца контракта.
+8
0
+8
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Андрей Арсентьев
Это 650-я передача Ови. Он догнал Брета Халла (69-е место в Лиге).
+9
-1
+8
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
Ну так то Пажо прилетело не плохо...
Хорошо хоть очухался к третьему периоду .
+1
-1
0
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Suomi1981
Лучшие ассистенты среди LW:

1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. Рей Уитни - 679
6. 🐑 - 650
+12
0
+12
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