Задоров забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла» и повторил личный рекорд
Никита Задоров забросил 7-ю шайбу в сезоне и повторил личный рекорд.
Россиянин стал автором единственной шайбы «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:2).
На счету защитника стало 11 (7+4) очков в 45 играх сезона при полезности «+11». Задоров повторил личный рекорд по голам за сезон.
Ранее он 2 раза забрасывал по 7 шайб в составе «Колорадо» (2017/18 – за 77 матчей, 2018/19 – за 70).
Сегодня Задоров (18:53, 2:40 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.
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