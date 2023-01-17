Задоров забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла» и повторил личный рекорд

забросил 7-ю шайбу в сезоне и повторил личный рекорд.

Россиянин стал автором единственной шайбы « » в матче регулярного чемпионата с « » (1:2).

На счету защитника стало 11 (7+4) очков в 45 играх сезона при полезности «+11». Задоров повторил личный рекорд по голам за сезон.

Ранее он 2 раза забрасывал по 7 шайб в составе «Колорадо» (2017/18 – за 77 матчей, 2018/19 – за 70).

Сегодня Задоров (18:53, 2:40 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.