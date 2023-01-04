Задоров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». У него 8 очков и «+10» в 39 играх
Никита Задоров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».
Защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (2:3).
На счету россиянина стало 8 (5+3) очков в 39 играх сезона при полезности «+10».
Сегодня Задоров (19:01, 4:58 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю.
Кстати, ему осталось забить 3 гола до нового рекорда за сезон, до этого дважды забивал 7 голов за сезон.