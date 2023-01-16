Воробьев о времени на исправлении ситуации в «Металлурге»: «Не слышал об этой информации»
Илья Воробьев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2.
– Как и всегда, с «Салаватом» очень плотная хорошая игра уровня плей-офф. Было много моментов во втором периоде. Мы не забили. Хорошо, что перевернули игру.
– За счет чего перевернули игру?
– За счет реализации моментов. Штанг достаточно было во втором периоде. Сказали ребятам продолжать работать, и она зайдет.
– Почему подписали в штаб Равиля Усманова?
– Мы не так много забивали в последнее время. А мы команда атакующая. Хотели усилиться. Он был оптимальный кандидат.
– В прессе ранее появилась информация, что из-за серии поражений вам дали время на исправление ситуации. Вы уверенно себя чувствуете на своем посту?
– Не слышал об этой информации, – сказал главный тренер «Металлурга».
«Металлург» дал Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Квартальнов может сменить его
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