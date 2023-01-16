Экс-тафгай «Ванкувера» Джино Оджик умер в возрасте 52 лет. У него была неизлечимая болезнь

Теги происшествия драки Айлендерс Филадельфия Монреаль Ванкувер НХЛ Джино Оджик Хоккей

Экс-тафгай «Ванкувера» Джино Оджик умер в возрасте 52 лет.

Причиной смерти стал сердечный приступ. В 2014 году у бывшего игрока НХЛ была диагностирована неизлечимая болезнь – амилоидоз (нарушение белкового обмена). Ее следствием являются аномальные белковые отложения в сердце. 

Поскольку врачи не давали ему никаких гарантий, Оджик решил принять участие в тестировании экспериментальных методов лечения болезни. В 2017 году ему стало лучше. 

Хоккеист индейского происхождения выступал в лиге с 1990 по 2002 годы. Кроме «Ванкувера», в котором прошла большая часть карьеры форварда, он поиграл за «Айлендерс», «Филадельфию» и «Монреаль». 

В 604 матчах в регулярных чемпионатах набрал 137 (64+73) очков при 2567 минутах штрафа (2127 из них в «Ванкувере» – рекорд клуба).

В Кубке Стэнли в его активе 44 игры и 5 (4+1) баллов. В 1994 году он дошел до финала вместе с «Кэнакс». 

10 комментариев

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Booligan
Ответ amra73
охранял на льду самого Буре и назвал сына в его честь. Покойся с миром, Воин!
Да никто никого не охранял, они в разных тройках играли. Под словом "охранял" имеется в виду возможная ответка на случай травм лидеров, это всего лишь тупой штамп из хоккея 80-х и 90-х. И Буре именно в Ванкувере все колени переломали.
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Фокс&#8796;
Друг и телохранитель Буре. Всего 52(
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Ilovethisgame77
Ох… помню эту машину! Жаль…
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Matador
Печальное известие :(. Я думаю многие помнят их дружбу с Буре, то как он охранял Павла, то что он назвал сына в честь нашего игрока. И кстати Джино мог не только подраться но и забить и передачу отдать
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Сибирский литовец
Воин . И всего то 52 …
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amra73
охранял на льду самого Буре и назвал сына в его честь. Покойся с миром, Воин!
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Павел Зарубин
Джино был настоящим воином-индейцем. Покойся с миром!
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Андрей Герасимов
Колоритный дядька был.Паша накатит сегодня?
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Thunder 63
Кореш Павла Буре. Земля пухом
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Samsonov_24_4_11_15
Очень жаль, что болезнь в итоге победила. Покойся с миром, Джино
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