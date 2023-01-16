Экс-тафгай «Ванкувера» Джино Оджик умер в возрасте 52 лет. У него была неизлечимая болезнь

Экс-тафгай «Ванкувера» Джино Оджик умер в возрасте 52 лет.

Причиной смерти стал сердечный приступ. В 2014 году у бывшего игрока была диагностирована неизлечимая болезнь – амилоидоз (нарушение белкового обмена). Ее следствием являются аномальные белковые отложения в сердце.

Поскольку врачи не давали ему никаких гарантий, Оджик решил принять участие в тестировании экспериментальных методов лечения болезни. В 2017 году ему стало лучше.

Хоккеист индейского происхождения выступал в лиге с 1990 по 2002 годы. Кроме « », в котором прошла большая часть карьеры форварда, он поиграл за « », «Филадельфию» и « ».

В 604 матчах в регулярных чемпионатах набрал 137 (64+73) очков при 2567 минутах штрафа (2127 из них в «Ванкувере» – рекорд клуба).

В Кубке Стэнли в его активе 44 игры и 5 (4+1) баллов. В 1994 году он дошел до финала вместе с «Кэнакс».