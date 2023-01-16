«Металлург» не уволит Рябыкина и Чубарова после назначения Гусманова

« » не планирует увольнять и Артема Чубарова.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб магнитогорской команды вошел . Он занял должность помощника в штабе главного тренера команды .

По информации « », «Металлург» не станет увольнять Рябыкина и Чубарова, также являющихся помощниками Воробьева.

После 50 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург» набрал 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Шевченко о «Металлурге»: «С Рябыкиным у игроков откровенная вражда. Даже холодной войной не назвать, все серьезней. Паскуале однажды наорал на него»