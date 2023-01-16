Федоров о 4:2 с «Северсталью»: «ЦСКА сыграл не без ошибок, но в 3-м периоде взял игру под контроль»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Северсталью» (4:2).

«Всегда непростые игры против «Северстали». Хорошая, организованная команда. Считаю, что сыграли достойно. Не без ошибок, но в третьем периоде нам удалось взять игру под контроль и доставить достаточно неприятностей сопернику.

Молодцы, что реализовали моменты. Это была быстрая игра, шайба двигалась, наши переключения от атаки к обороне были хороши, особенно в третьем периоде.

Были ли у нас сегодня оптимальные звенья? На этот вечер — да, это были хорошие сочетания. Игра это подтвердила. Будет здорово, если такие звенья у нас будут и в плей-офф.

Парни – молодцы, понимают, что в оставшейся части чемпионата мы должны показывать надежный и правильный хоккей», – сказал главный тренер ЦСКА.

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