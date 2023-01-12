Федоров считает, что идея с заменой вратаря в овертайме прижилась: «Буллиты интересны для болельщиков, но для ЦСКА – нет»
Сергей Федоров дал комментарий после победы над «Барысом» со счетом 5:2.
– Ребят – с победой. Поздравляю Мишу Григоренко с 300-м матчем. Это важная дата в таком клубе, как ЦСКА.
Рад, что мы выиграли его юбилейный матч. Неоднозначно провели второй период. Я не увидел больших проблем. Просто «Барыс» очень здорово контратаковал, особенно когда мы теряли контроль над шайбой.
Но ребята правильно среагировали, поняли, что ошиблись, и достойно сыграли третий период. Забили в большинстве. Это, конечно, очень помогло.
Из трёх матчей два выиграли. В Екатеринбурге тоже определенный опыт получили. Готовимся дальше.
– Во втором периоде захлестнули эмоции? Можно ли сказать, что на льду начался дыр-дыр, что для вашей команды нехарактерно?
– Я думаю, что в нашем исполнении дыр-дыр не было. Эмоции точно не захлестнули. Технически мы застряли на одной стороне.
Мы предупреждали, что «Барыс» плотно играет в атаке именно на одной стороне. Поэтому шайбу надо переводить в глубину зоны и менять фланги. Но пару раз нам этого сделать не удалось, и получились контратаки.
– Как вы считаете, идея со снятием вратаря в овертайме прижилась?
– Да, прижилась. Буллиты интересны для болельщиков, но для нашей команды – нет.
В этом сезоне много матчей, тренироваться некогда, поэтому иногда решаем пойти таким путём, чтобы в концовке игры проверить ведущих хоккеистов в большинстве, – сказал главный тренер ЦСКА.
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