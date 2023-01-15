«Бостон» продлил Заху на 4 года с кэпхитом 4,75 млн долларов. У форварда 5+20 в 42 играх сезона

Теги Бостон НХЛ Павел Заха деньги Хоккей

«Бостон» продлил контракт с Павлом Захой на 4 года, кэпхит – 4,75 млн долларов.

«Брюинс» выменяли права на чешского форварда у «Нью-Джерси» прошлым летом, а потом подписали с ним однолетний контракт на 3,5 миллиона долларов. 

В текущем сезоне 25-летний игрок набрал 25 (5+20) очков в 42 матчах при полезности «+10». 

Всего в НХЛ 6-й номер драфта-2015 провел 428 игр и набрал 204 (74+130) балла. В 5 играх плей-офф очков не набирал. 

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5 комментариев

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Arctic_Baron
Ответ АРХАТ
На следующий сезон у мишек 21,8 млн свободных денег При этом только 5 форвардов на контракте и 1 кипер Только Пасту продлить уйдёт половина свободных денег (даже больше половины) Стоит уговорить Бержа ещё на один сезон - такой бюджетный и элитный нап очень нужен.
Ну, положим, Грир тоже на контракте, так что 6 форвардов. Даже если Паста за 11 подпишется, Свэймен на 3 +/-, то 5 форвардов можно на 8 млн набрать. Вот получится ли ещё раз читернуть с Бержи и Крейчи, это другой вопрос) ну почти наверняка будут Райли спихивать, это ещё почти 2 млн. Носека можно за +/- те же деньги продлить, если нужен. Фолиньо тоже можно за 2 +/- подписать. Нормально у них всё, думаю)
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Arctic_Baron
Ответ Александр Морозов
Почти 5 лямов этому полену? Зачем??? Или это Паста за соотечественника слово замолвил?
Тут не в Пасте дело, с ним самим не понятно, будет ли он на следующий сезон в команде. Просто такой рынок сейчас. Он в прайме, идёт на 50 очков за сезон. Это 5 млн за сезон +/-.
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Александр Морозов
Почти 5 лямов этому полену? Зачем???
Или это Паста за соотечественника слово замолвил?
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АРХАТ
На следующий сезон у мишек 21,8 млн свободных денег
При этом только 5 форвардов на контракте и 1 кипер
Только Пасту продлить уйдёт половина свободных денег (даже больше половины)
Стоит уговорить Бержа ещё на один сезон - такой бюджетный и элитный нап очень нужен.
+1
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Makaveli The-Don-Killuminati
Это который у Авангарда сорвался в 19 году?
Неплохо поднялся парень
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