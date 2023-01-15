«Бостон» продлил Заху на 4 года с кэпхитом 4,75 млн долларов. У форварда 5+20 в 42 играх сезона

« » продлил контракт с Павлом Захой на 4 года, кэпхит – 4,75 млн долларов.

«Брюинс» выменяли права на чешского форварда у «Нью-Джерси» прошлым летом, а потом подписали с ним однолетний контракт на 3,5 миллиона долларов.

В текущем сезоне 25-летний игрок набрал 25 (5+20) очков в 42 матчах при полезности «+10».

Всего в 6-й номер драфта-2015 провел 428 игр и набрал 204 (74+130) балла. В 5 играх плей-офф очков не набирал.