Пастрняк близок к продлению контракта с «Бостоном» на 8 лет и 88 млн долларов (Рич Киф)

« » близок к подписанию нового контракта с .

Об этом сообщает журналист Рич Киф.

По данным журналиста, срок соглашения будет рассчитан на 8 лет. Средняя зарплата составит 11 млн долларов (общая сумма контракта – 88 млн долларов).

В нынешнем сезоне НХЛ Пастрняк провел 36 игр и набрал 50 (25+25) очков.

Срок действующего соглашения нападающего рассчитан до конца сезона-2022/23.