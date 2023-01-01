Пастрняк близок к продлению контракта с «Бостоном» на 8 лет и 88 млн долларов (Рич Киф)

Теги Бостон НХЛ Давид Пастрняк деньги Хоккей

«Бостон» близок к подписанию нового контракта с Давидом Пастрняком.

Об этом сообщает журналист Рич Киф.

По данным журналиста, срок соглашения будет рассчитан на 8 лет. Средняя зарплата составит 11 млн долларов (общая сумма контракта – 88 млн долларов).

В нынешнем сезоне НХЛ Пастрняк провел 36 игр и набрал 50 (25+25) очков.

Срок действующего соглашения нападающего рассчитан до конца сезона-2022/23.

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15 комментариев

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antistar-Z
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Идеальный контракт.
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Тагир Аминов
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Адекватно. Паста один из лучших игроков НХЛ
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Иван Павлов
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Ответ Rialto
Ещё и скидку клубу сделал
А в чём заключается скидка? Больше, чем на 11 млн он не наиграл - требует ровно столько, сколько может.
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Mammut
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Любит восьмерки
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Crosby174
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Там Жопа Вельский продлился с Далласом ещё на год (3,5 млн).
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Рокко Сиффредди
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Ответ Rialto
Ещё и скидку клубу сделал
Второй раз.
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Это Рамис
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Ответ Garikus89
В Бостоне? Это да.
В Бостоне 2022 года, за всю историю под сомнением
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RoyRoy
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Ответ Ko Vi
88 млн. на 8 лет, разве не по 11 млн. получается?
да, логично, чот я глупость написал. Спасибо! Тогда норм, как-то зациклился на цифре восемь, подумал, что по 8 миллионов на 8 лет
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Ko Vi
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Ответ RoyRoy
удалил коммент, глупость написал
88 млн. на 8 лет, разве не по 11 млн. получается?
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Ko Vi
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Паста классный, без вопросов
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RoyRoy
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удалил коммент, глупость написал
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Garikus89
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Ответ Александр Иванов
Нормально, в десятку лучших игроков входит.
В Бостоне? Это да.
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Александр Иванов
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Нормально, в десятку лучших игроков входит.
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5kywn5cddd
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Чиф Киф
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Rialto
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Ещё и скидку клубу сделал
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