Пастрняк близок к продлению контракта с «Бостоном» на 8 лет и 88 млн долларов (Рич Киф)
«Бостон» близок к подписанию нового контракта с Давидом Пастрняком.
Об этом сообщает журналист Рич Киф.
По данным журналиста, срок соглашения будет рассчитан на 8 лет. Средняя зарплата составит 11 млн долларов (общая сумма контракта – 88 млн долларов).
В нынешнем сезоне НХЛ Пастрняк провел 36 игр и набрал 50 (25+25) очков.
Срок действующего соглашения нападающего рассчитан до конца сезона-2022/23.
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