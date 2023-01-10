«Коламбус» поместил Тарасова в список травмированных, Гавриков не сыграет с «Тампой» из-за повреждения

Защитник «Коламбуса» пропустит матч против « ».

Российский хоккеист не сыграет в предстоящей игре регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела.

Кроме того, «Блю Джекетс» поместили голкипера в список травмированных. В основной состав вызван вратарь Джет Гривс.

Стартовым вратарем « » в игре «Лайтнинг» будет Элвис Мерзликин.

Тарасов провел 12 матчей в сезоне НХЛ, одержал 2 победы, пропуская в среднем 3,40 шайбы и отражая 90,7% бросков.

Гавриков записал на свой счет 9 (2+7) баллов при полезности «минус 4» в 39 играх регулярного чемпионата.