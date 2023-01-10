«Коламбус» поместил Тарасова в список травмированных, Гавриков не сыграет с «Тампой» из-за повреждения

Теги травмы Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Владислав Гавриков Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков пропустит матч против «Тампы».

Российский хоккеист не сыграет в предстоящей игре регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела.

Кроме того, «Блю Джекетс» поместили голкипера Даниила Тарасова в список травмированных. В основной состав вызван вратарь Джет Гривс.

Стартовым вратарем «Коламбуса» в игре «Лайтнинг» будет Элвис Мерзликин.

Тарасов провел 12 матчей в сезоне НХЛ, одержал 2 победы, пропуская в среднем 3,40 шайбы и отражая 90,7% бросков.

Гавриков записал на свой счет 9 (2+7) баллов при полезности «минус 4» в 39 играх регулярного чемпионата.

2 комментария

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Фёдор Кузнецов
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Получается теперь только 11 россиян могут сыграть всё 82 матча–Овечкин, Кучеров, Панарин, Проворов, Задоров, Куликов, Барбашев, Капризов, Малкин, Свечников, Романов.В прошлом сезоне никто не сыграл из россиян 82 матча
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AloneInTheDark
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Джонни Хоккей Гудро, конечно, хорошую команду выбрал в межсезонье, ничего не скажешь.
Столько лет поднимать Калгари, чтобы просто свалить за деньгами в лютейшую помойку (извините за помойку).
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