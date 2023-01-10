«Коламбус» поместил Тарасова в список травмированных, Гавриков не сыграет с «Тампой» из-за повреждения
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков пропустит матч против «Тампы».
Российский хоккеист не сыграет в предстоящей игре регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела.
Кроме того, «Блю Джекетс» поместили голкипера Даниила Тарасова в список травмированных. В основной состав вызван вратарь Джет Гривс.
Стартовым вратарем «Коламбуса» в игре «Лайтнинг» будет Элвис Мерзликин.
Тарасов провел 12 матчей в сезоне НХЛ, одержал 2 победы, пропуская в среднем 3,40 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Гавриков записал на свой счет 9 (2+7) баллов при полезности «минус 4» в 39 играх регулярного чемпионата.
Столько лет поднимать Калгари, чтобы просто свалить за деньгами в лютейшую помойку (извините за помойку).