ЛеБрюн о возможном обмене Кузьменко: «В «Ванкувере» хотят посмотреть, смогут ли они подписать его. Думаю, цена начинается с 6 млн долларов в год»

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Пьер ЛеБрюн Андрей Кузьменко деньги потолок зарплат Хоккей

Пьер ЛеБрюн высказался о возможном обмене Андрея Кузьменко из «Ванкувера».

«Никаких переговоров по контракту не было, хотя ожидается, что это должно произойти в течение месяца. Но что интересно, конечно, так это то, что команды звонят. Почему бы и нет? У него дешевый контракт.

Команды, которые являются контендерами, почти не имеют места под потолком – он бы отвечал всем требованиям как с точки зрения того, что он может делать в атаке, так и с точки зрения того, что его контракт не займет много места под потолком.

Но пока «Кэнакс» даже не уверены, что хотят его обменять. Они хотят попробовать и посмотреть, смогут ли они подписать его. Я думаю, что цена начинается с минимум 6 миллионов долларов в год за контракт-мост, чтобы Кузьменко остался в «Ванкувере», где, судя по всему, он вполне счастлив», – сказал инсайдер TSN.

Кузьменко может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона. Его кэпхит по текущему контракту составляет 950 тысяч долларов.

В 39 матчах сезона Кузьменко набрал 35 (17+18) очков.

«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт до 3 марта 

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7 комментариев

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Руслан Диниев
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Ответ Фёдор Кузнецов
Ну так его необязательно брать на следующий год
Согласен, пусть домой едет))
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Руслан Диниев
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Ответ newdun
Какой же интересный у вас диалог😂
Если про наш, то я им наслаждаюсь)
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sc17
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Ну если Кузьменко счастлив, то Ванкувер меняет его перед дедлайном на что-то хорошее, а после окончания сезона подписывает как свободного агента и тогда все счастливы
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newdun
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Какой же интересный у вас диалог😂
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Руслан Диниев
А Кузьменко что, и в следующем году рассчитывает на контракт меньше миллиона? )
Ну так его необязательно брать на следующий год
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Руслан Диниев
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Ответ Фёдор Кузнецов
Команда которая нацелена на КС думаю захочет взять Кузьменко, результат дать модет хороший, а зарплата меньше миллиона
А Кузьменко что, и в следующем году рассчитывает на контракт меньше миллиона? )
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Фёдор Кузнецов
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Команда которая нацелена на КС думаю захочет взять Кузьменко, результат дать модет хороший, а зарплата меньше миллиона
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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