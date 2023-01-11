ЛеБрюн о возможном обмене Кузьменко: «В «Ванкувере» хотят посмотреть, смогут ли они подписать его. Думаю, цена начинается с 6 млн долларов в год»

Пьер ЛеБрюн высказался о возможном обмене из «Ванкувера».

«Никаких переговоров по контракту не было, хотя ожидается, что это должно произойти в течение месяца. Но что интересно, конечно, так это то, что команды звонят. Почему бы и нет? У него дешевый контракт.

Команды, которые являются контендерами, почти не имеют места под потолком – он бы отвечал всем требованиям как с точки зрения того, что он может делать в атаке, так и с точки зрения того, что его контракт не займет много места под потолком.

Но пока «Кэнакс» даже не уверены, что хотят его обменять. Они хотят попробовать и посмотреть, смогут ли они подписать его. Я думаю, что цена начинается с минимум 6 миллионов долларов в год за контракт-мост, чтобы Кузьменко остался в «Ванкувере», где, судя по всему, он вполне счастлив», – сказал инсайдер TSN.

Кузьменко может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона. Его кэпхит по текущему контракту составляет 950 тысяч долларов.

В 39 матчах сезона Кузьменко набрал 35 (17+18) очков.

«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт до 3 марта