Михайлов о Харламове: «Я его немножко опекал. Не могу сказать, что влиял на него, но он прислушивался ко мне – это точно»
Борис Михайлов поделился воспоминаниями о Валерии Харламове.
Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.
– Чем сильнее противник, тем сильнее он играл. При этом Валерка не был худеньким. Он всегда ставил плечо, и сбить его с ног было совсем непросто. Он на коньках очень здорово стоял.
Может, прозвучит нескромно, но я его немножко опекал. Я все же был постарше. Не могу сказать, что на него как‑то влиял. Но то, что он прислушивался ко мне – это точно.
– Как канадцы играли против Харламова в Суперсерии‑1972?
– Не скажу, что они были растеряны. Но они были удивлены, что их обыгрывает какой‑то парень из России.
– Ваше звено Михайлов – Петров – Харламов могло сыграть и на первом Кубке Канады в 1976 году.
– Мы сами отказались от поездки. Тогда как раз Валерий попал в свою первую автокатастрофу. А у нас с Петровым был мотив: раз нет Валерки, то и мы не поедем. Да, мы решили так.
– Вы помните, как он вернулся после той аварии?
– Соперники из «Крыльев Советов» его не толкали. Старались аккуратно отобрать шайбу клюшечкой. А потом дали Харламову забить, чтобы он почувствовал уверенность. И еще поздравили его после игры. Это был сильный поступок со стороны «Крыльев».
– Харламов понимал свой статус, как его любят в стране?
– Было бы неправдой сказать, что он не понимал, что является великим хоккеистом. Он это чувствовал, но никогда об этом не говорил и не показывал виду. Когда к нему относились с уважением, он этим же отвечал.
И он очень любил детей. Где ребята копошатся, там и он. Нужно дела делать, спешишь. Дергаешь его: «Валера…» А он отмахивается: «Подожди, пять минут…» И сам с детьми играет. Он так и говорил, что после карьеры станет детским тренером, – сказал Михайлов в фильме «Валерий Харламов. На высокой скорости».
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