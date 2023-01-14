поделился воспоминаниями о Валерии Харламове.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону могло бы исполниться 75 лет.

– Чем сильнее противник, тем сильнее он играл. При этом Валерка не был худеньким. Он всегда ставил плечо, и сбить его с ног было совсем непросто. Он на коньках очень здорово стоял.

Может, прозвучит нескромно, но я его немножко опекал. Я все же был постарше. Не могу сказать, что на него как‑то влиял. Но то, что он прислушивался ко мне – это точно.

– Как канадцы играли против Харламова в Суперсерии‑1972?

– Не скажу, что они были растеряны. Но они были удивлены, что их обыгрывает какой‑то парень из России.

– Ваше звено Михайлов – – Харламов могло сыграть и на первом Кубке Канады в 1976 году.

– Мы сами отказались от поездки. Тогда как раз Валерий попал в свою первую автокатастрофу. А у нас с Петровым был мотив: раз нет Валерки, то и мы не поедем. Да, мы решили так.

– Вы помните, как он вернулся после той аварии?

– Соперники из «Крыльев Советов» его не толкали. Старались аккуратно отобрать шайбу клюшечкой. А потом дали Харламову забить, чтобы он почувствовал уверенность. И еще поздравили его после игры. Это был сильный поступок со стороны «Крыльев».

– Харламов понимал свой статус, как его любят в стране?

– Было бы неправдой сказать, что он не понимал, что является великим хоккеистом. Он это чувствовал, но никогда об этом не говорил и не показывал виду. Когда к нему относились с уважением, он этим же отвечал.

И он очень любил детей. Где ребята копошатся, там и он. Нужно дела делать, спешишь. Дергаешь его: « …» А он отмахивается: «Подожди, пять минут…» И сам с детьми играет. Он так и говорил, что после карьеры станет детским тренером, – сказал Михайлов в фильме «Валерий Харламов. На высокой скорости».