Третьяк о формате «3 на 3»: «Помню, как играл против Михайлова, Петрова, Харламова. Тарасов давал нам такие тренировки, было интересно»

Теги ФХР Владислав Третьяк Борис Михайлов Валерий Харламов Владимир Петров Анатолий Тарасов Андрей Василевский Игорь Шестеркин Чемпионат.com Хоккей

Владислав Третьяк высказался об игре в хоккей «3 на 3».

«Не знаю, сколько бы в таком формате пропустили Шестеркин или Василевский, но думаю, что нормально. «3 на 3» – особый экзамен для вратаря, очень много непредсказуемых моментов.

Помню, как играл против Михайлова, Петрова, Харламова. Тарасов давал нам такие тренировки, это было очень интересно, на самом высоком уровне, как настоящий матч, потому что каждый хочет показать, что он настоящий профессионал.

Для вратаря такой формат очень сложен, потому что очень много моментов. В обычном матче может быть всего 5-6 бросков по воротам, а тут за секунду может быть два опасных момента. Для вратарей это самый сложный экзамен. Зато интересно – главное, чтобы болельщики и хоккеисты получали удовольствие», – сказал президент ФХР.

Владислав Третьяк: «Думаю, не за горами день, когда хоккей «3 на 3» войдет в олимпийскую программу»

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