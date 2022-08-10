Третьяк о формате «3 на 3»: «Помню, как играл против Михайлова, Петрова, Харламова. Тарасов давал нам такие тренировки, было интересно»

Владислав Третьяк высказался об игре в хоккей «3 на 3».

«Не знаю, сколько бы в таком формате пропустили Шестеркин или Василевский, но думаю, что нормально. «3 на 3» – особый экзамен для вратаря, очень много непредсказуемых моментов.

Помню, как играл против Михайлова, Петрова, Харламова. Тарасов давал нам такие тренировки, это было очень интересно, на самом высоком уровне, как настоящий матч, потому что каждый хочет показать, что он настоящий профессионал.

Для вратаря такой формат очень сложен, потому что очень много моментов. В обычном матче может быть всего 5-6 бросков по воротам, а тут за секунду может быть два опасных момента. Для вратарей это самый сложный экзамен. Зато интересно – главное, чтобы болельщики и хоккеисты получали удовольствие», – сказал президент .

Владислав Третьяк: «Думаю, не за горами день, когда хоккей «3 на 3» войдет в олимпийскую программу»