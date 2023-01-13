Ларионов останется в «Торпедо» в следующем сезоне: «Благодарен за возможность поработать с ребятами, персоналом, чуткой уборщицей Галиной. Меня все устраивает»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что готов продолжать тренировать «Торпедо» в следующем сезоне.

– В нынешнее межсезонье один из наших спортивных клубов потерял своего главного тренера из-за того, что его позвали в Москву. Какова вероятность того, что так не произойдет с хоккеем?

– Здесь очень простой ответ. Я очень благодарен, что мне предоставили возможность поработать с этой командой Максиму Романовичу (Гафурову), Александру Валерьевичу (Харламову) и Глебу Сергеевичу (Никитину).

Поработать в этом городе, в этом коллективе, с ребятами, тренерами, персоналом – всем большим штатом, включая нашу чуткую уборщицу Галину, которая всегда заботится о ребятах.

Для меня нет такого, что может кто-то позвонить и что-то навязать. Решение принимает тренер. Меня здесь все устраивает. И те амбиции и вызовы, которые мы ставим, мы хотим достигать их совместно.

Сегодня лига равна. Вы видите, какая интрига идет на всех участках таблицы. И в этом процессе мне хочется поучаствовать до конца. Если у меня контракт на 2 года, я должен отработать его до конца и полноценно.

А если поступают какие-то предложения, их всегда можно отклонить и не согласиться.

Мы взялись за строительство новой команды. Пока нам это удается хорошо, хоть выводы делать и рано.

У нас есть цели. И мы будем к ним идти, поэтому еще на год я здесь, – сказал главный тренер нижегородской команды.

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3 комментария

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Дмитрий Пузырёв
Великолепно!!! Прошу прощения за немного эмоциональный всплеск радости. :-)
На самом деле не хочется потерять эту сказку хоккейную, пришедшую в Нижний, наши болельщики хотя бы эти мгновения жизни будут помнить долгие годы, потом своим детям рассказывать: вот было время, когда у нас работал Профессор и команда Играла!..
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+3
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Mi4eL
Оч хорошо ! Удачи!
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Мерседес-Бендзь
Ура! Оставайтесь, профессор.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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