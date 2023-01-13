Ларионов останется в «Торпедо» в следующем сезоне: «Благодарен за возможность поработать с ребятами, персоналом, чуткой уборщицей Галиной. Меня все устраивает»

заявил, что готов продолжать тренировать « » в следующем сезоне.

– В нынешнее межсезонье один из наших спортивных клубов потерял своего главного тренера из-за того, что его позвали в Москву. Какова вероятность того, что так не произойдет с хоккеем?

– Здесь очень простой ответ. Я очень благодарен, что мне предоставили возможность поработать с этой командой Максиму Романовичу (Гафурову), Александру Валерьевичу (Харламову) и Глебу Сергеевичу (Никитину).

Поработать в этом городе, в этом коллективе, с ребятами, тренерами, персоналом – всем большим штатом, включая нашу чуткую уборщицу Галину, которая всегда заботится о ребятах.

Для меня нет такого, что может кто-то позвонить и что-то навязать. Решение принимает тренер. Меня здесь все устраивает. И те амбиции и вызовы, которые мы ставим, мы хотим достигать их совместно.

Сегодня лига равна. Вы видите, какая интрига идет на всех участках таблицы. И в этом процессе мне хочется поучаствовать до конца. Если у меня контракт на 2 года, я должен отработать его до конца и полноценно.

А если поступают какие-то предложения, их всегда можно отклонить и не согласиться.

Мы взялись за строительство новой команды. Пока нам это удается хорошо, хоть выводы делать и рано.

У нас есть цели. И мы будем к ним идти, поэтому еще на год я здесь, – сказал главный тренер нижегородской команды.