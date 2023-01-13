Вратарь «Куньлуня» Джарасик сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 38 бросков в матче с «Витязем»
Американский вратарь «Куньлуня» в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.
Китайская команда победила «Витязь» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Вратарь «драконов» Мэтт Джарасик парировал все 38 бросков. В первом периоде он отразил 15 бросков, во втором – 11, в третьем – 12.
Это четвертый шатаут американца в текущем сезоне.
Ранее Джарасик делал шатауты в матчах с «Авангардом» (33 броска из 33), со «Спартаком» (37 из 37) и с «Локомотивом» (47 из 47).
С подробной статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
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