Вратарь «Куньлуня» Джарасик сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 38 бросков в матче с «Витязем»

Теги Витязь КХЛ Куньлунь Ред Стар Мэтт Джарасик Хоккей

Американский вратарь «Куньлуня» в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.

Китайская команда победила «Витязь» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь «драконов» Мэтт Джарасик парировал все 38 бросков. В первом периоде он отразил 15 бросков, во втором – 11, в третьем – 12.

Это четвертый шатаут американца в текущем сезоне.

Ранее Джарасик делал шатауты в матчах с «Авангардом» (33 броска из 33), со «Спартаком» (37 из 37) и с «Локомотивом» (47 из 47).

С подробной статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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