Сошников получит около 20 млн рублей по контракту с «Трактором» в этом сезоне. В следующем – 50 млн («СЭ»)

Стала известна зарплата по контракту с « ».

Нападающий подписал соглашение с челябинским клубом до конца сезона-2023/24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в этом сезоне Сошников получит около 20 млн рублей. В следующем сезоне его зарплата составит 50 млн рублей в год.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ игрок принял участие в 8 матчах и набрал 6 (3+3) очков.