Сошников получит около 20 млн рублей по контракту с «Трактором» в этом сезоне. В следующем – 50 млн («СЭ»)

Теги Трактор КХЛ Никита Сошников Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стала известна зарплата Никиты Сошникова по контракту с «Трактором».

Нападающий подписал соглашение с челябинским клубом до конца сезона-2023/24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в этом сезоне Сошников получит около 20 млн рублей. В следующем сезоне его зарплата составит 50 млн рублей в год.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ игрок принял участие в 8 матчах и набрал 6 (3+3) очков.

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6 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
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Если будет играть, как сейчас, то заслужил.
Но один сезон играет, один сезон отдыхает.
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Кирилл Абдалов
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Да хоть за минусуйте.
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Кирилл Абдалов
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Ответ HockeyMan
Переплата
Нет.
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HockeyMan
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Переплата
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Владимир
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Лишь бы без травм!)
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Кирилл Абдалов
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Ну хорошо.
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