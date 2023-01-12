Сошников получит около 20 млн рублей по контракту с «Трактором» в этом сезоне. В следующем – 50 млн («СЭ»)
Стала известна зарплата Никиты Сошникова по контракту с «Трактором».
Нападающий подписал соглашение с челябинским клубом до конца сезона-2023/24.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в этом сезоне Сошников получит около 20 млн рублей. В следующем сезоне его зарплата составит 50 млн рублей в год.
В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ игрок принял участие в 8 матчах и набрал 6 (3+3) очков.
Но один сезон играет, один сезон отдыхает.