Камил Гаджиев: «Мне кажется, Хабиб поглубже окунется в футбол, он хорошо в нем разбирается»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение уйти из индустрии ММА.

«После завершения бойцовской карьеры Хабиб серьезно занимался тренерской деятельностью. Из сказанного я делаю вывод, что тренерской деятельностью более заниматься не будет.

Мы не можем всерьез представить, что Хабиб потеряет всякий интерес к карьере Ислама Махачева, который является сегодня ближайшим другом. Он точно не перестанет посещать ключевые турниры.

Раньше он был частым гостем турниров по единоборствам, но сейчас будет происходить гораздо реже, выборочно. Хабиб будет приезжать на мероприятия как болельщик.

Нурмагомедов как общественный деятель совершенно точно себя зарекомендует в ближайшее время. Бизнесом он давно занимается.

У Хабиба есть ряд проектов, о которых он открыто заявлял в СМИ. Думаю, основной акцент будет сделан именно на них. Будем его открывать в ближайшее время как бизнесмена.

Наследие Хабиба? Этот человек уже есть – Ислам Махачев. Сейчас не будем говорить «превзойдет». Все всегда относительно. Превзойти Хабиба, у которого такой рекорд, не представляется возможным.

Сейчас у Хабиба тот момент, когда он действительно может уходить, потому что он всему спортивному миру предложил в лице Махачева себе замену и говорит: «Ребят, я не ухожу. Вот есть человек, который дерется не хуже меня». И это красивый уход.

Это не значит, что Хабиб больше никогда не войдет в бойцовский зал. Просто его визит не будет носить системный характер. Хабиб любит футбол и хорошо в нем разбирается.

Думаю, будем его чаще наблюдать на футбольных полях. Приобретение футбольного клуба? Хорошая мысль! Мне кажется, он окунется поглубже в футбол», – сказал Гаджиев.

Гаджиев про уход Хабиба из ММА: «Ну что, он разве не подойдет в угол Усмана и Умара, когда те будут драться?»

Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?