Гаджиев про уход Хабиба из ММА: «Ну что, он разве не подойдет в угол Усмана и Умара, когда те будут драться?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) AMC Fight Nights Хабиб Нурмагомедов Камил Гаджиев Умар Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию ММА.

«Есть же еще эмоции – ну когда Усман Нурмагомедов или Умар Нурмагомедов будут драться, а Хабиб будет в зале, ну что Хабиб принципиально не подойдет в угол к этим парням? Все равно подойдет.

Это вопрос позиционирования – кто ты? Если ты человек, который периодически посещает какие то турниры по ММА, где дерутся ближайшие к тебе люди, это да. Ты тем самым турнир украшаешь. А превращать это в конвейер, когда Хабиб каждый раз в углу, мне кажется, это уже не его уровень. Он таким образом девальвирует сам факт своего появления.

Давайте лучше получать удовольствие от того, что он где то два раза в год появится и эти турниры будут становиться особенными», – сказал Гаджиев.

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3 комментария

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Игорь Южный
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Johnny Walker
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Azamat Abdukadyroff
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Ну он не будет участвовать в тренировочном процессе, а стоят в углу может всегда
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