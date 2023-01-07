Камил Гаджиев: «Написали, что Хабиб покидает индустрию ММА с концами? Это же всегда трактовка той или иной фразы»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слухи о возможном уходе из ММА.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

«Я насчет тренерской карьеры не совсем этой информации доверяю. Он совсем не участвовать в тренировочном процессе не сможет. Выступает Ислам Махачев. Хабиб что, в его лагере никак не будет принимать участия? В той или иной степени.

Как боец он завершил, и это для меня было очевидным достаточно давно. Как тренер он сейчас, если мы правильно поняли, сообщает, что более не в деле. Это, я думаю, не совсем так. Просто он будет этому все меньше и меньше внимания уделять.

У него тренерский интерес заключается в том, чтобы ребят, которых он считает своими близкими друзьями, довести до определенных целей. Он этим и занимается. Махачева довел, там еще есть Уланбеков, Изагахмаев, Рабаданов, два его брата. Поэтому такого, чтобы Хабиб вообще не принимал участия в процессе, такого не будет.

Написали, что Хабиб покидает индустрию ММА с концами? Это же всегда трактовка той или иной фразы», – считает Гаджиев.

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