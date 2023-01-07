Камил Гаджиев: «Написали, что Хабиб покидает индустрию ММА с концами? Это же всегда трактовка той или иной фразы»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слухи о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из ММА.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион UFC в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

«Я насчет тренерской карьеры не совсем этой информации доверяю. Он совсем не участвовать в тренировочном процессе не сможет. Выступает Ислам Махачев. Хабиб что, в его лагере никак не будет принимать участия? В той или иной степени.

Как боец он завершил, и это для меня было очевидным достаточно давно. Как тренер он сейчас, если мы правильно поняли, сообщает, что более не в деле. Это, я думаю, не совсем так. Просто он будет этому все меньше и меньше внимания уделять.

У него тренерский интерес заключается в том, чтобы ребят, которых он считает своими близкими друзьями, довести до определенных целей. Он этим и занимается. Махачева довел, там еще есть Уланбеков, Изагахмаев, Рабаданов, два его брата. Поэтому такого, чтобы Хабиб вообще не принимал участия в процессе, такого не будет. 

Написали, что Хабиб покидает индустрию ММА с концами? Это же всегда трактовка той или иной фразы», – считает Гаджиев.

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8 комментариев

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Ответ Джони Две Куртки
Значит встреча с Закиром Найком повлияла на это исход.
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Гусейн Магомедрасулов
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Хабиб растёт с каждым днём, от бойца, до чемпиона, далее тренерская карьера, своя лига, превратился в настоящую звезду. Борьба с медвежонком в детстве, был просто примером целеустремлённости. Как он сантиметр за сантиметром забирал ногу медвежонку. Конечно были наверное и более целеустремлённые и талантливые дети , которым меньше повезло с родителями, спонсорами, окружением.
И в противовес Коннор, талантливый парень, который из сантехника сразу превратился в звезду, миллионера, но в один момент завернул не туда и потерял уверенность в себе. Эти удаления твитов, яркий пример неуверенности. Алкоголь и наркота дают, только кратковременную уверенность и силы, а дальше человек просто падает вниз. Никакие деньги и власть не дадут, те невероятные ощущения.
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Джони Две Куртки
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Ответ уличный иуда
А в чем причина? Закончились деньги? Арабы перестали спонсировать? Все счета в России закрыли с бабосиками?
Не переживай денег у него на двести жизней твоей хватит
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Джони Две Куртки
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Значит встреча с Закиром Найком повлияла на это исход.
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уличный иуда
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А в чем причина? Закончились деньги? Арабы перестали спонсировать? Все счета в России закрыли с бабосиками?
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Арни Терминатор
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А жаль,он мог бы воспитать много чемпионов.
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Саламбек Алаев
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Ответ Johnny Walker
А как же Игл Эф Си? Всë, протух?
Насколько я понимаю дело в религиозных соображениях .
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Johnny Walker
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А как же Игл Эф Си? Всë, протух?
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