Аскаров вызван из АХЛ в «Нэшвилл». 20-летний вратарь еще не играл в НХЛ

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Ярослав Аскаров Хоккей

«Нэшвилл» объявил о вызове вратаря Ярослава Аскарова из АХЛ.

Таким образом, есть вероятность, что 20-летний россиянин дебютирует в НХЛ в гостевом матче с «Монреалем», который пройдет в ночь на пятницу.

В 22 матчах текущего сезоне в АХЛ за «Милуоки» (фарм-клуб «Предаторс») Аскаров одержал 13 побед (4-й показатель в лиге) при 2 сухих играх, 90,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,66.

Сообщалось, что голкипер сыграет в Матче звезд АХЛ-2023, который состоится 5-6 февраля в Лавале.

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2 комментария

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стакан морса
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Какой по счету уже в сезоне наш?
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Why always me?!
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Круто!
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