Аскаров вызван из АХЛ в «Нэшвилл». 20-летний вратарь еще не играл в НХЛ

« » объявил о вызове вратаря из АХЛ.

Таким образом, есть вероятность, что 20-летний россиянин дебютирует в в гостевом матче с «Монреалем», который пройдет в ночь на пятницу.

В 22 матчах текущего сезоне в АХЛ за « » (фарм-клуб «Предаторс») Аскаров одержал 13 побед (4-й показатель в лиге) при 2 сухих играх, 90,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,66.

Сообщалось, что голкипер сыграет в Матче звезд АХЛ-2023, который состоится 5-6 февраля в Лавале.