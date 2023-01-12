Аскаров вызван из АХЛ в «Нэшвилл». 20-летний вратарь еще не играл в НХЛ
«Нэшвилл» объявил о вызове вратаря Ярослава Аскарова из АХЛ.
Таким образом, есть вероятность, что 20-летний россиянин дебютирует в НХЛ в гостевом матче с «Монреалем», который пройдет в ночь на пятницу.
В 22 матчах текущего сезоне в АХЛ за «Милуоки» (фарм-клуб «Предаторс») Аскаров одержал 13 побед (4-й показатель в лиге) при 2 сухих играх, 90,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,66.
Сообщалось, что голкипер сыграет в Матче звезд АХЛ-2023, который состоится 5-6 февраля в Лавале.
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