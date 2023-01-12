Власов о результативности Овечкина: «Возможно, у вратарей есть психологическая зависимость перед игрой против «Вашингтона», страх, что не справятся с броском Александра»

Тренер вратарей « » высказался о результативности Александра Овечкина.

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории (809 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

– Вратари, несмотря на всю базу и скорость, постоянно пропускают, например, от Овечкина. Все знают его коронный номер – бросок из левого круга вбрасывания, но все равно Александр их пробивает. Что им мешает постоянно отбивать его броски?

– Хоккей – быстрая игра, и до броска Александра есть три-четыре передачи, а потом уже следует убойный по силе бросок. На льду все происходит очень быстро, к тому же с помехами и с трафиком, поэтому Овечкин вколачивает и вколачивает.

Не исключаю еще один момент: ментальный. Возможно, у вратарей соперника есть некая психологическая зависимость перед игрой против «Кэпиталс», страх, что они не справятся с броском Овечкина, – сказал Константин Власов.

Овечкин забил 165 вратарям (любимые – Флери, Лундквист и Прайс), для некоторых – это воспоминание на всю жизнь