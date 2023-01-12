Вадим Евсеев о том, можно ли назвать Овечкина величайшим хоккеистом в истории: «Такими словами я бы бросаться не стал. Гретцки догонит»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки Первая лига Вадим Евсеев Шинник НХЛ рекорды Хоккей

Вадим Евсеев считает, что Александр Овечкин догонит Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– А как же не следить за этой гонкой можно? К тому же, вы все пишете, поэтому мы все и знаем. Слежу, конечно. Я вот считаю, что Овечкин догонит Гретцки.

– Можно ли Овечкина назвать величайшим хоккеистом за всю историю хоккея?

– Ух, такими словами я бы бросаться не стал. Это все-таки громко звучит.

К тому же, я-то чего? Я по футболу больше. Вот в моей команде все, как Овечкин, все мастеровитые, – сказал главный тренер «Шинника».

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
##й вам, понятно? ##й!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim Slutsky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это просто волк в шкуре Овечкина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Бразаускас
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
Гретцки, Кросби, Ягр в целом лучше
Насчет Гретцки сложно что-то определенное говорить, но чем лучше Овечкина Кросби и Ягр? Очень сомнительно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
Гретцки, Кросби, Ягр в целом лучше
Да много кто мощней и интересней в целом. В этом плане Ови и в топ 20 то мимо, да и топ50
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не знаю что там говорят все бывшие футболисты, но вот я думаю что Грецки Овечкин догонит. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ftw2002@yandex.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бабу Машу уборщицу еще надо спросить об Овечкине, а то картина какая-то неполная складывается...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И вот ответ "журналисту": можно и не следить за этой гонкой.
Я не интересуюсь хоккеем почти, переживаю за Магнитку немного, но лишь, потому что в лагере отдыха в детстве попал в группу с магнитогорскими ребятами и они заразили меня своим фанатизмом по отношению к своей команде, я в ответ немного заразил их фанатизмом к футболу, такому далёкому для них, как хоккей для меня. Вообще, удивительная была смена, что спустя более, чем 20 лет общаемся и разговоры начинаются со спорта, типа "ну как там ваши?"

Ови, как спортсмен, без вопросов, очень крут, кто круче в мире хоккея судить не мне, но и поцреотизмом тоже не заражают его заброшенные шайбы. Если побьёт рекорд, то почему бы и не порадоваться за человека, который так долго к этому шёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нет ...он останется одним из великих американских хоккеистов с русскими корнями...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нужно всех экс-футболистов опросить на эту тему?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гретцки, Кросби, Ягр в целом лучше
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мог бы и поддержать соотечественника, тем более, что Овечкин и вправду крут
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий