Вадим Евсеев о том, можно ли назвать Овечкина величайшим хоккеистом в истории: «Такими словами я бы бросаться не стал. Гретцки догонит»
Вадим Евсеев считает, что Александр Овечкин догонит Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).
– А как же не следить за этой гонкой можно? К тому же, вы все пишете, поэтому мы все и знаем. Слежу, конечно. Я вот считаю, что Овечкин догонит Гретцки.
– Можно ли Овечкина назвать величайшим хоккеистом за всю историю хоккея?
– Ух, такими словами я бы бросаться не стал. Это все-таки громко звучит.
К тому же, я-то чего? Я по футболу больше. Вот в моей команде все, как Овечкин, все мастеровитые, – сказал главный тренер «Шинника».
Я не интересуюсь хоккеем почти, переживаю за Магнитку немного, но лишь, потому что в лагере отдыха в детстве попал в группу с магнитогорскими ребятами и они заразили меня своим фанатизмом по отношению к своей команде, я в ответ немного заразил их фанатизмом к футболу, такому далёкому для них, как хоккей для меня. Вообще, удивительная была смена, что спустя более, чем 20 лет общаемся и разговоры начинаются со спорта, типа "ну как там ваши?"
Ови, как спортсмен, без вопросов, очень крут, кто круче в мире хоккея судить не мне, но и поцреотизмом тоже не заражают его заброшенные шайбы. Если побьёт рекорд, то почему бы и не порадоваться за человека, который так долго к этому шёл