Вадим Евсеев о том, можно ли назвать Овечкина величайшим хоккеистом в истории: «Такими словами я бы бросаться не стал. Гретцки догонит»

Вадим Евсеев считает, что догонит .

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– А как же не следить за этой гонкой можно? К тому же, вы все пишете, поэтому мы все и знаем. Слежу, конечно. Я вот считаю, что Овечкин догонит Гретцки.

– Можно ли Овечкина назвать величайшим хоккеистом за всю историю хоккея?

– Ух, такими словами я бы бросаться не стал. Это все-таки громко звучит.

К тому же, я-то чего? Я по футболу больше. Вот в моей команде все, как Овечкин, все мастеровитые, – сказал главный тренер «Шинника».