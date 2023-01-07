Сошников о том, что его называют спасителем: «Все в «Тракторе» играть начали – видимо, прижало»

высказался по поводу итогов матча против « » (4:3 Б).

– Немножко прижались к своим воротам, пропустили второй гол – ненужный. Третья шайба – диагональ прошла, неправильно сыграли. У «Автомобилиста» ребята мастеровитые, отыгрались. Но самое главное, что взяли два очка.

– После 3:9 от СКА надо было победить во что бы то ни стало?

– Конечно. У нас полный дворец постоянно приходит. Я уже много где поиграл в своей карьере и могу сказать, что челябинские болельщики – один из лучших.

Понятно, что в Торонто 20-тысячный стадион, но и здесь громко болеют. Когда я приезжал на матчи против «Трактора», здесь всегда было приятно играть.

– После вашего перехода в «Трактор» игра команды сильно изменилась. Как вы относитесь к тому, что вас называют спасителем?

– Спасителей не бывает. Вся команда играть начала – видимо, уже прижало. Я в команде только две-три недели и еще только осваиваюсь, понимаю какие-то нюансы. Хорошо, что выигрываем. Надо продолжать дальше так же.

– «Трактор» снова выпал из восьмерки. Смотрите турнирную таблицу?

– Турнирную таблицу вообще не смотрю. Бесполезно. Еще больше 20 игр, и все может поменяться. Если каждый день следить за таблицей, будет только больше стресса.

– У команды боевой настрой?

– Каждый раз играем от ножа. Календарь у нас просто сумасшедший. Надо играть в полную силу, в день между матчами восстанавливаться. Необходимо профессионально подходить, – сказал нападающий « ».