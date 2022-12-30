Сошников набрал 5 очков в 4 матчах за «Трактор». Он не играл в третьем периоде игры с «Металлургом»
Никита Сошников набрал пять очков в четырех матчах за «Трактор».
Челябинская команда обыграла «Металлург» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Сошников принял участие в третьей шайбе команды, став соавтором гола защитника Сергея Телегина.
Но при этом нападающий сыграл в этом матче 8:31, полностью пропустив третий период.
С момента перехода в «Трактор» Сошников забил два гола и сделал три результативных передачи.
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