Сошников набрал 5 очков в 4 матчах за «Трактор». Он не играл в третьем периоде игры с «Металлургом»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Никита Сошников Хоккей

Никита Сошников набрал пять очков в четырех матчах за «Трактор».

Челябинская команда обыграла «Металлург» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Сошников принял участие в третьей шайбе команды, став соавтором гола защитника Сергея Телегина.

Но при этом нападающий сыграл в этом матче 8:31, полностью пропустив третий период.

С момента перехода в «Трактор» Сошников забил два гола и сделал три результативных передачи.

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