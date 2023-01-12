Алексей Терещенко: «Уже все признают, что ЧМ и Олимпиады без России – это не соревнования. В мире прекрасно знают об уровне российского хоккея»

высказался об отстранении России от международных турниров.

«Важно ли для престижа нашего хоккея, что и показывают отличную игру в ? Они лидеры своих команд, профессионалы, потому и показывают такую игру.

А в мире все и так прекрасно знают об уровне российского хоккея. Уже все признают, что соревнования, проводимые без России, будь то чемпионаты мира или Олимпийские игры, это не соревнования.

Хотя, например, называть победу Канады на молодежном чемпионате мира неполноценной из-за неучастия России считаю неправильным. Такие рассуждения – удел слабых. Они выиграли – и заслужили эту победу», – сказал трехкратный чемпион мира.