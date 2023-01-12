Алексей Терещенко: «Уже все признают, что ЧМ и Олимпиады без России – это не соревнования. В мире прекрасно знают об уровне российского хоккея»

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Алексей Терещенко высказался об отстранении России от международных турниров.

«Важно ли для престижа нашего хоккея, что Малкин и Овечкин показывают отличную игру в НХЛ? Они лидеры своих команд, профессионалы, потому и показывают такую игру.

А в мире все и так прекрасно знают об уровне российского хоккея. Уже все признают, что соревнования, проводимые без России, будь то чемпионаты мира или Олимпийские игры, это не соревнования.

Хотя, например, называть победу Канады на молодежном чемпионате мира неполноценной из-за неучастия России считаю неправильным. Такие рассуждения – удел слабых. Они выиграли – и заслужили эту победу», – сказал трехкратный чемпион мира.

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3 комментария

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Лотерейный Пик
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Вчера Терещенко говорил, что наш хоккей скоро падет ниже плинтуса, а сегодня вон оно уже как... Где ж последовательность, Леха?..
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GreatMcDavid97
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И липовые ОИ 2018 и 2022 без нхловцев-тоже незачёт
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Bashibuzuck
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Теперь нужно, чтобы "главный хоккеист страны" понял, что этот мир един, и нужно жить по его правилам
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