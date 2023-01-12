Многодетная стримерша из Омска «Кипишная» напала на игроков Любительской лиги. Она бросила стеклянную банку на лед с балкона 3-го этажа

Многодетная стримерша из Омска «Кипишная» напала на игроков Любительской хоккейной лиги.

Представитель ХК «Сокол» сообщил, что инцидент произошел 5 января.

«На коробке КДМ «Юбилейный» проходил турнир по хоккею. Во время второй игры (я в это время как раз был на площадке) с балкона третьего этажа какая-то женщина сбросила банку, которая разбилась прям на льду. Благо не попала никому в голову. Хоть мы были и в хоккейной экипировке, в частности в шлемах, удар банкой по голове был бы крайне ощутим.

Банка разбилась на льду, и мы были вынуждены остановить турнир и удалить осколки стекла со льда. Сами понимаете, в хоккее падения на лед неизбежны, а падение на стекло может серьезно ранить.

После падения двух «снарядов» женщина, которая их запустила, стала кричать на нас нецензурной бранью. Мол, в это время (а наш турнир начался в 13:00) шуметь нельзя. Музыки, колонок и прочего у нас не было. Шум мог быть разве что от попадания шайбы в борт или перекладину ворот», – рассказал игрок.

Представитель ЛХЛ рассказал, что на площадке и возле нее находились несовершеннолетние болельщики. Возле борта, куда попала вторая банка, стояли 7-12-летние дети, у которых не было шлемов. В итоге было принято решение вызвать участкового.

В полиции подтвердили эту информацию.

«5 января в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску от граждан поступило сообщение, что во дворе дома по улице Юбилейной неизвестная с балкона бросила стеклянную банку в сторону людей, игравших в хоккей.

Прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции установлено, что на катке тренировались игроки ЛХЛ. Между ними и местной жительницей возник конфликт.

Установленная женщина пояснила, что хоккеисты мешали уснуть ее детям, что стало причиной конфликта. По словам женщины, банку она бросила на снег, а не на каток. С гражданкой участковый провел профилактическую беседу о недопущении впредь подобных действий», – рассказали в пресс-службе областного УМВД. Сообщается, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей в отношении стримерши.