Мальцев получил чемпионский перстень: «Приятно»
Михаил Мальцев получил чемпионский перстень от «Колорадо».
«Занимаюсь себе спокойно в зале, мне говорят: «Зайди в тренерскую». Я в непонятках. Не видео же будем разбирать, если не играю два месяца.
Захожу, а у него на столе вот такая коробочка. Приятно», – написал форвард системы «Колорадо».
Мальцев сыграл за «Эвеланш» 18 матчей в минувшем регулярном чемпионате НХЛ и не выходил на лед в победном плей-офф. Этого недостаточно для нанесения фамилии игрока на Кубок Стэнли, но вручение чемпионских перстней к этой процедуре не привязано и не имеет каких-либо формальных критериев.
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