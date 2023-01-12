Мальцев получил чемпионский перстень: «Приятно»

Теги Кубок Стэнли Колорадо видео НХЛ соцсети Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев получил чемпионский перстень от «Колорадо».

«Занимаюсь себе спокойно в зале, мне говорят: «Зайди в тренерскую». Я в непонятках. Не видео же будем разбирать, если не играю два месяца.

Захожу, а у него на столе вот такая коробочка. Приятно», – написал форвард системы «Колорадо».

Мальцев сыграл за «Эвеланш» 18 матчей в минувшем регулярном чемпионате НХЛ и не выходил на лед в победном плей-офф. Этого недостаточно для нанесения фамилии игрока на Кубок Стэнли, но вручение чемпионских перстней к этой процедуре не привязано и не имеет каких-либо формальных критериев.

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4 комментария

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Art Ebosh
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Будет внукам затирать, что он ветеран кубковых матчей в НХЛ!
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See what
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Аваланш потратились на лишние 25 тысяч долларов США.
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Кукич
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У Андрюхи Локтионова тоже есть липовый перстень
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GreatMcDavid97
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Вот ценность настоящая этих перстней липовых
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