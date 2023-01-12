Мальцев получил чемпионский перстень: «Приятно»

получил чемпионский перстень от « ».

«Занимаюсь себе спокойно в зале, мне говорят: «Зайди в тренерскую». Я в непонятках. Не видео же будем разбирать, если не играю два месяца.

Захожу, а у него на столе вот такая коробочка. Приятно», – написал форвард системы «Колорадо».

Мальцев сыграл за «Эвеланш» 18 матчей в минувшем регулярном чемпионате и не выходил на лед в победном плей-офф. Этого недостаточно для нанесения фамилии игрока на , но вручение чемпионских перстней к этой процедуре не привязано и не имеет каких-либо формальных критериев.