Новичок «Трактора» Хэмилтон: «Францоуз рассказал мне много хорошего о Челябинске. Мальцеву задал много вопросов, он оказал неоценимую помощь»

Защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон рассказал о рекомендациях от Павла Францоуза.

– Какие советы давали перед отъездом в Россию игроки ? Может, что-то рассказывал ?

– Да, я задал много вопросов Мальцеву, он оказал мне неоценимую помощь. Не скажу, что много общался с , но он отличный парень, учил английский, так же как и я теперь стараюсь учить русский, у нас был небольшой языковой барьер, что доставляло сложности, но я всегда с удовольствием с ним общался.

Если говорить о Павле Францоузе, он вышел со мной на связь и рассказал много хорошего о Челябинске, о «Тракторе» и своей карьере здесь. Я был рад услышать столько хорошего, с нетерпением жду начала своих игр за «Трактор».

– Первые впечатления об арене и коллективе?

– Перед началом матча вокруг арены и на арене царила невероятная атмосфера, много болельщиков, я слышал музыку, видел, насколько все были в предвкушении игры. Когда я в первый раз увидел «Арену-Трактор», то был впечатлен. Раздевалка, все помещения, все очень понравилось, так что впечатления хорошие.

Позавчера я познакомился со всеми в команде, меня очень тепло встретили, гораздо больше ребят говорят на английском, чем я думал. Другие легионеры также хорошо говорят на английском, как и многие россияне, – сказал Хэмилтон.

Мальцев о перешедшем в «Трактор» Хэмилтоне: «Предложили ему челлендж: каждый день есть бургер в течение месяца. Где-то 1800 долларов затащил»