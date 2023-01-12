Пакетт о переходе в минское «Динамо»: «Не хотел мотаться между АХЛ и НХЛ. Подумал, что в КХЛ смогу снова играть на высоком уровне»

Обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт высказался касательно своего перехода в КХЛ.

«Ничего не знал о КХЛ и Минске до приезда сюда. Если честно, даже не думал, что уеду в КХЛ в этом году. Искал новый шанс где-то еще, но потом поступило предложение, я поговорил с парой ребят. Они рассказали, что Минск – очень красивый город, а КХЛ – хорошая лига. Я им доверился и очень этим доволен.

Минск действительно оказался прекрасным городом, тут много ресторанов, большинство людей разговаривают на английском, это тоже помогает. И КХЛ – отличная лига, где я могу продолжать играть на высоком уровне.

Агент сказал, что общается с « » и клуб во мне очень заинтересован. С другими клубами тоже общался, но Минск был лучшим выбором. Во-первых, это КХЛ, во-вторых, тут англоговорящий тренер. Все получилось очень быстро – начали переговоры, и я решил переехать сюда.

Не хотел снова переезжать с места на место, мотаться между и , жить без постоянного дома. Подумал, что в КХЛ смогу снова играть на высоком уровне, и это оказалось правильным шагом.

Если честно, было страшновато. Но я разговаривал с другими ребятами с опытом в КХЛ, они меня заверили, что тут не так уж и плохо. Было страшно, что не смогу показывать высокий уровень, но на самом деле здесь я обрел уверенность в себе. Хорошо играю в атаке и обороне, также приятно получать больше игрового времени. Пока все идет хорошо», – сказал нападающий минского «Динамо».