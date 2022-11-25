КХЛ отменила 5+20 форварда московского «Динамо» Михайлова. Команда пропустила 3 шайбы в меньшинстве от минского «Динамо» (3:4)

отменила 5+20 форварда московского .

Игрок был удален до конца матча против минского «Динамо». На 37-й минуте во втором периоде 21-летний нападающий «Динамо» Москва применил у борта силовой прием против форварда минчан .

После изучения видеопросмотра главные арбитры матча приняли решение наложить на Михайлова большой дисциплинарный штраф за атаку в область головы и шеи.

Это удаление произошло при счете 2:1 в пользу московского клуба. Команде из Беларуси удалось забросить три шайбы в ходе 5-минутного большинства и одержать итоговую победу (4:3).

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Владислава Михайлова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею)» – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.