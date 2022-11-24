Форвард московского «Динамо» Михайлов получил 5+20 за удар Пакетту в голову. Минское «Динамо» забило 3 гола в большинстве 

был удален до конца матча против минского «Динамо».

На 37-й минуте во втором периоде 21-летний нападающий бело-голубых применил у борта силовой прием против форварда минчан .

После изучения видеопросмотра главные арбитры матча приняли решение наложить на Михайлова большой дисциплинарный штраф за атаку в область головы и шеи.

Это удаление произошло при счете 2:1 в пользу московского клуба. Команде из Беларуси удалось забросить три шайбы в ходе 5-минутного большинства.

До второго перерыва голами отметились Владимир Алистров и Роман Горбунов, гол которого вывел минчан вперед. На старте третьего периода еще одну шайбу в большинстве забросил Виталий Пинчук.