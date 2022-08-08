Марк Барберио: «Хочу выиграть Кубок Гагарина с минским «Динамо»

Марк Барберио сообщил, что хочет выиграть с минским «Динамо».

– Как дела?

– Все отлично. Дорога сюда получилась долгой. Но ничего страшного. Главное, что я здесь.

Рад стать игроком минского «Динамо». Много общался с менеджментом и главным тренером. Понял, что тут подбирается отличная команда, которая ставит высокие задачи.

Вижу, что состав пополняют сильные хоккеисты. Получится отличное сочетание молодых и опытных хоккеистов. Воодушевлен стать частью такого коллектива. Теперь надо хорошо подготовиться к сезону, чтобы радовать болельщиков.

Знаю, что от меня ждут уверенную игру в обороне, а также эффективные подключения в атаку. Я люблю соперничество и ненавижу проигрывать. Хочу, чтобы «Динамо» побеждало как можно чаще.

– Что знаешь о Минске?

– Спрашивал ребят, которые здесь играли раньше. сказал, что ему и его семье очень нравится Минск, тут чисто, красиво, безопасно. В общем, его рекомендации были положительными. Про определенные места он не рассказывал, но, думаю, быстро тут освоюсь, оценю красоты города.

– Есть какие-то личные цели на сезон?

– Самое главное – помогать команде побеждать. Если каждый игрок сделает свою работу, то все будет хорошо. Как уже сказал, хочу помочь в обороне, переходных фазах, быстро доставлять шайбу нашим нападающим. Я хочу побеждать. Хочу выиграть Кубок Гагарина с минским «Динамо».

КХЛ – это вторая по силе лига в мире. Тут высокие скорости, надо быть готовым физически и ментально к борьбе в каждом матче. Хочу развиваться и проявить себя в этой лиге.

Слышал о невероятной атмосфере на -Арене». Крэйг [Вудкрофт] мне рассказывал, как любят хоккей в Беларуси. А минское «Динамо» представляет всю страну в . Болельщики здорово поддерживают свою команду и ждут яркую игру, победы. Меня это вдохновляет, – сказал защитник.