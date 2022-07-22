Вудкрофт о минском «Динамо» в КХЛ: «В истории клуба не было побед в сериях плей-офф. Настало время это изменить, мне кажется»

Тренер минского надеется написать новую главу в истории клуба в .

«В истории клуба не было побед в сериях плей-офф. Мне кажется, что настало время это изменить. В последние годы мы попадали в нокаут-раунд, но дальше первой стадии пройти не получалось.

Было много трудностей: коронавирус, травмы и так далее. Но сейчас не думаю, что кто-то из нас будет довольствоваться только первым раундом Кубка Гагарина.

Но будем решать задачи постепенно», – сказал в эфире канале «Беларусь 1».