Вудкрофт о минском «Динамо» в КХЛ: «В истории клуба не было побед в сериях плей-офф. Настало время это изменить, мне кажется»

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Тренер минского «Динамо» надеется написать новую главу в истории клуба в КХЛ

«В истории клуба не было побед в сериях плей-офф. Мне кажется, что настало время это изменить. В последние годы мы попадали в нокаут-раунд, но дальше первой стадии пройти не получалось.

Было много трудностей: коронавирус, травмы и так далее. Но сейчас не думаю, что кто-то из нас будет довольствоваться только первым раундом Кубка Гагарина.

Но будем решать задачи постепенно», – сказал Крэйг Вудкрофт в эфире канале «Беларусь 1».

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