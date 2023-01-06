Кузьменко стал 3-й звездой дня в НХЛ, Сарос с 64 сэйвами – 1-й, Фредерик с дублем за 34 секунды – 2-й

Андрей Кузьменко стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – вратарь « » , отразивший 64 из 67 бросков в матче с «Каролиной» (5:3) – 3-й зафиксированный результат в истории лиги по числу сэйвов в игре регулярного чемпионата.

Вторая звезда – форвард « » , сделавший дубль за 34 секунды в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Третья звезда – форвард « » , сделавший дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» (4:2).