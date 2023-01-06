Кузьменко стал 3-й звездой дня в НХЛ, Сарос с 64 сэйвами – 1-й, Фредерик с дублем за 34 секунды – 2-й

Теги Бостон Нэшвилл Ванкувер НХЛ Юусе Сарос Андрей Кузьменко Трент Фредерик Хоккей

Андрей Кузьменко стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 64 из 67 бросков в матче с «Каролиной» (5:3) – 3-й зафиксированный результат в истории лиги по числу сэйвов в игре регулярного чемпионата. 

Вторая звезда – форвард «Бостона» Трент Фредерик, сделавший дубль за 34 секунды в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2). 

Третья звезда – форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, сделавший дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» (4:2). 

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