Кузьменко стал 3-й звездой дня в НХЛ, Сарос с 64 сэйвами – 1-й, Фредерик с дублем за 34 секунды – 2-й
Андрей Кузьменко стал 3-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 64 из 67 бросков в матче с «Каролиной» (5:3) – 3-й зафиксированный результат в истории лиги по числу сэйвов в игре регулярного чемпионата.
Вторая звезда – форвард «Бостона» Трент Фредерик, сделавший дубль за 34 секунды в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).
Третья звезда – форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, сделавший дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» (4:2).
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