«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт до 3 марта

« » может обменять , если не подпишет с ним новый контракт.

По информации журналиста Sportsnet Иэна Макинтайра, «Кэнакс» намерены заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта – до дедлайна обменов в .

Если к этому сроку сделать этого не удастся, «Ванкувер» может обменять 26-летнего игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

В 35 матчах сезона Кузьменко набрал 32 (15+17) очка.