«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт до 3 марта
«Ванкувер» может обменять Андрея Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт.
По информации журналиста Sportsnet Иэна Макинтайра, «Кэнакс» намерены заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта – до дедлайна обменов в НХЛ.
Если к этому сроку сделать этого не удастся, «Ванкувер» может обменять 26-летнего игрока, чтобы не потерять его бесплатно.
В 35 матчах сезона Кузьменко набрал 32 (15+17) очка.
Ценного для Кэнакс только отчасти Фут. Пики 2 раунда поздние. Наместников ценности для них не имеет.