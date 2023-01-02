«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт до 3 марта

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

«Ванкувер» может обменять Андрея Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт.

По информации журналиста Sportsnet Иэна Макинтайра, «Кэнакс» намерены заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта – до дедлайна обменов в НХЛ.

Если к этому сроку сделать этого не удастся, «Ванкувер» может обменять 26-летнего игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

В 35 матчах сезона Кузьменко набрал 32 (15+17) очка.

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15 комментариев

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Rally
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Ответ Simbad
Тампе Кузьменко даром не нужен, он не типаж Купера. Чтобы иметь послабления при игре в защите нужно быть Кучеровым, а Кузьменко игроком уровня Кучерова не будет никогда
Ну так, Кучеров в обороне то играет очень даже хорошо, а Кузьменко в обороне не умеет играть вообще.
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SD_RM_VC
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Ответ 37old
Сколько ему предлагают интересно. 2,5-3? Стата хорошая, но он играет с Петтерссоном и в ПП, бросок есть, скорость приличная, силовую борьбу не ведет, сзади отрабатывает очень посредственно. Кому нужен крайний с правым хватом в топ-6 с такими характеристиками и с запросами в 4,5-5? Навскидку так и не скажешь.
В районе 5 Михеев подписался прошлым летом. У Кузьменко почти очко за игру, чего не было никогда у Михеева. Явно для агента Кузьменко будет ориентиром контракт Хинтца, а не Михеева.
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SD_RM_VC
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Ответ 5kywn5cddd
Наместников, Фут плюс 2 пика второго раунда на Кузьменко? Канает думаете?
Это предложение легко перебьют другие команды при желании.
Ценного для Кэнакс только отчасти Фут. Пики 2 раунда поздние. Наместников ценности для них не имеет.
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Вадим Сидоров
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Правильно, если бы Ванкувер всерьёз претендовал на КС, то можно было не париться на счёт продления (рискнуть), а так ...
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Андре Пирло
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В Питтсбург
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Кино Музыка
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У Ванкувера шанс подписать его на хороших условиях. Года на три по 5 за сезон он может согласиться, а заиграть способен на большее.
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Кино Музыка
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Хотелось бы видеть его в Тампе или Вашингтоне.
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37old
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Сколько ему предлагают интересно. 2,5-3? Стата хорошая, но он играет с Петтерссоном и в ПП, бросок есть, скорость приличная, силовую борьбу не ведет, сзади отрабатывает очень посредственно. Кому нужен крайний с правым хватом в топ-6 с такими характеристиками и с запросами в 4,5-5? Навскидку так и не скажешь.
+5
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Габорик
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Кузьменко без Элиаса - деньги на ветер :)
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Dougie Brimson.
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Для Кузьменко не выгодно подписываться сейчас, он может ещё подорожать, особенно если сыграет в плей-офф и там себя покажет. Скорее всего его обменяют.
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Simbad
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Ответ 5kywn5cddd
Наместников, Фут плюс 2 пика второго раунда на Кузьменко? Канает думаете?
Тампе Кузьменко даром не нужен, он не типаж Купера. Чтобы иметь послабления при игре в защите нужно быть Кучеровым, а Кузьменко игроком уровня Кучерова не будет никогда
+8
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Breadman
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Ответ 5kywn5cddd
Наместников, Фут плюс 2 пика второго раунда на Кузьменко? Канает думаете?
Зачем Тампе Кузьменко там своих технарей хватает)
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5kywn5cddd
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Ответ 5kywn5cddd
Наместников, Фут плюс 2 пика второго раунда на Кузьменко? Канает думаете?
50 процентов кепки Намеса Тампа удержит)
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Камиль Мухаметшин
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Стата для 1 сезона очень и очень хорошая !
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5kywn5cddd
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Наместников, Фут плюс 2 пика второго раунда на Кузьменко? Канает думаете?
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