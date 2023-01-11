Никитин о том, как выйти из кризиса: «Локомотив» наступил на те же грабли. Значит, нам чуть дольше нужно по башке получать»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин высказался после матча против «Трактора» (0:1).

«Скажу банально: не забиваешь – не выигрываешь. Можно много рассказывать, но именно это истина. К сожалению, мы не смогли найти ключи к вратарю соперника. Мы только сами можем это исправить, заслужить уважение у болельщиков и самих себя. Некогда голову вешать, уже через день следующий матч. Нужно готовиться.

Проблемы в атаке? Здесь мастерство и характер важны. Гол – что это такое? Это определенные усилия, проявление хладнокровия, правильные действия в нужный момент. Проблемы связаны с комплексом причин: усталость, травматизм, но я не вижу в этом проблемы. Наверное, где-то психология срабатывает, после Нового года мы успокоились. Думали, что все хорошо.

Мы сейчас играем с командами, которые борются за плей-офф. У них другая психология. Поэтому и мы должны переключиться – нужно себя победить. Если себя переборешь, то и наработки сработают. Это самое главное, что должно сработать.

Как выйти из кризиса? Как раз то, о чем я говорил перед этим. Мы наступили на те же грабли. Честно говоря – неожиданно. Значит, нам чуть дольше нужно по башке получать.

Еще раз повторюсь – нужно психологию перевести на другие рельсы. Самоуспокоенность может быть только у тех, кто может добавить в любой момент. Для этого должно быть мастерство или физические качества. Нынешний график ярко выявляет проблемы многих из нас. Это не случайно. Нам видно, что какие проблемы нужно решить», – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» проиграл 5-й матч подряд

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6 комментариев

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Егор Караев
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Ответ Огюст
Никитин ,говоришь сопернику от "пуза " борются с вами за победы ,что бы попасть в плей-оф , а почему вы не поставили задачу игрокам ,что кровь из носа , но нужно биться за попадание в первую двойку следом за Ска ? !
А он и сказал ,что локо после игры с ЦСКА расслабился перед НГ ,думая ,что нас не сдвинут со второго места в лиги
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Огюст
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Никитин ,говоришь сопернику от "пуза " борются с вами за победы ,что бы попасть в плей-оф , а почему вы не поставили задачу игрокам ,что кровь из носа , но нужно биться за попадание в первую двойку следом за Ска ? !
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Разрушающий мифы
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Не шоу-бизнес продолжался пятый матч подряд.
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IVAN-67
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Ноль забитых шайб и кому гопникам играющим сами по себе в любой команде ( Сошников и Бурдасов ) , которые о командной игре даже слышать не желают. Это просто шедевр от Локо.
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dmitromixailuk
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Такой конечно уровень хоккея в КХЛ - глубинное дно, неосмотрительно вообще
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dmitromixailuk
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Такой конечно уровень хоккея в КХЛ - глубинное дно, неосмотрительно вообще
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