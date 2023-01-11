Никитин о том, как выйти из кризиса: «Локомотив» наступил на те же грабли. Значит, нам чуть дольше нужно по башке получать»

высказался после матча против « » (0:1).

«Скажу банально: не забиваешь – не выигрываешь. Можно много рассказывать, но именно это истина. К сожалению, мы не смогли найти ключи к вратарю соперника. Мы только сами можем это исправить, заслужить уважение у болельщиков и самих себя. Некогда голову вешать, уже через день следующий матч. Нужно готовиться.

Проблемы в атаке? Здесь мастерство и характер важны. Гол – что это такое? Это определенные усилия, проявление хладнокровия, правильные действия в нужный момент. Проблемы связаны с комплексом причин: усталость, травматизм, но я не вижу в этом проблемы. Наверное, где-то психология срабатывает, после Нового года мы успокоились. Думали, что все хорошо.

Мы сейчас играем с командами, которые борются за плей-офф. У них другая психология. Поэтому и мы должны переключиться – нужно себя победить. Если себя переборешь, то и наработки сработают. Это самое главное, что должно сработать.

Как выйти из кризиса? Как раз то, о чем я говорил перед этим. Мы наступили на те же грабли. Честно говоря – неожиданно. Значит, нам чуть дольше нужно по башке получать.

Еще раз повторюсь – нужно психологию перевести на другие рельсы. Самоуспокоенность может быть только у тех, кто может добавить в любой момент. Для этого должно быть мастерство или физические качества. Нынешний график ярко выявляет проблемы многих из нас. Это не случайно. Нам видно, что какие проблемы нужно решить», – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» проиграл 5-й матч подряд