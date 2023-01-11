Артем Лукоянов: «Четыре победы подряд пришли не случайно – «Ак Барс» играет правильно, надо продолжать в том же ключе»
Артем Лукоянов высказался в преддверии матча против «Авангарда».
Игра состоится сегодня, 11 января. Начало – в 16:30 по московскому времени.
– Сейчас идет перестроение игры, чтобы каждый хоккеист понимал, что ему нужно делать в системе, выбранной тренерским штабом. Победы тяжелые, но идем по своему пути, легче не будет. Если все будем делать согласованно, правильно, то побед станет еще больше.
– Что нужно сделать сегодня для победы над «Авангардом»?
– Тренерский штаб задает нам маршрут, а мы выполняем его требования. Четыре победы подряд пришли не случайно – команда играет правильно, надо продолжать в том же ключе.
– В январе много матчей с прямыми конкурентами по турнирной таблице.
– Вчера думал об этом, но это испытание, проверка того, что мы нарабатываем на тренировках, в играх. Противостояние с сильными командами должно нас научить выполнять то, что требуют тренеры. Будем учиться на этих играх, чтобы в плей-офф все было отлажено, – сказал нападающий «Ак Барса».
Могут спать теперь спокойно)