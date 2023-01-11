Артем Лукоянов: «Четыре победы подряд пришли не случайно – «Ак Барс» играет правильно, надо продолжать в том же ключе»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов высказался в преддверии матча против «Авангарда».

Игра состоится сегодня, 11 января. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

– Сейчас идет перестроение игры, чтобы каждый хоккеист понимал, что ему нужно делать в системе, выбранной тренерским штабом. Победы тяжелые, но идем по своему пути, легче не будет. Если все будем делать согласованно, правильно, то побед станет еще больше.

– Что нужно сделать сегодня для победы над «Авангардом»?

– Тренерский штаб задает нам маршрут, а мы выполняем его требования. Четыре победы подряд пришли не случайно – команда играет правильно, надо продолжать в том же ключе.

– В январе много матчей с прямыми конкурентами по турнирной таблице.

– Вчера думал об этом, но это испытание, проверка того, что мы нарабатываем на тренировках, в играх. Противостояние с сильными командами должно нас научить выполнять то, что требуют тренеры. Будем учиться на этих играх, чтобы в плей-офф все было отлажено, – сказал нападающий «Ак Барса».

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1 комментарий

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Безумный Макс
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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